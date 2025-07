Megható: szülei hangját hallhatta először a hallássérült kisfiú

Elsőként hajtották végre hazánkban azt a hallásjavító műtétet, amelyen a 11 éves Lóri esett át. A világon is kevesebb mint tíz olyan műtétet hajtottak végre eddig, melyet júniusban Szegeden végeztek.

Lóri teljesen visszanyerheti hallását az eszköznek köszönhetően / Fotó: Sahin-Tóth István / delmagyar.hu

Az SZTE Fül- Orr- Gégészeti és Fej- Nyaksebészeti Klinikáján egy okos cochleáris implantátumot ültettek be egy 11 éves fiúba. A koponya bőre alá illesztett készülék működési elve az, hogy elkerüli a fül sérült részét és közvetlenül ingerli elektromosan a hallóideget. Ezzel a siket embereknek is vissza tudják adni hallásukat.

Ez az első és egyetlen okos implantátum, melynek legnagyobb előnye, hogy frissíthető. Ez azért fontos, mert az eszközt egy életre kapják meg a páciensek, így viszont a jövő innovációi is elérhetők lesznek számukra

A delmagyar.hu képeken örökítette meg a bonyolult műtétet. A beavatkozás után Lóri megkapta a külső egységet is új implantátumához. Az okos eszköz rendkívül egyszerű módon működik.

A cochleáris implantátum külső beszédprocesszorát kapta meg most Lóri. A programozás során először nagyon halk, majd egyre hangosabb jelek érzékelésének segítségével Lórival beállítottuk a processzort. Ezt mind a 22 elektródán elvégeztük. Ezután bekapcsoltuk a készüléket és életében először hallott az okos implantátummal. Ez egy elektromos hallás, amit meg kell tanulnia használni.

Lóri született hallási problémákkal született, hallókészüléket használt, de a hallása egyre inkább romlásnak indult. Most a fiú olyan hangokra is figyelmes lett, amelyeket eddig nem vett észre. Elsőként szülei hangát hallotta, majd később meglepődött azon, hogy a csapból folyó víz is hangot ad. A készüléknek köszönhetően a 11 éves fiú teljes életet élhet, az eszközt csak havonta egyszer kell beállítani az optimális működéshez - írja a Csongrád-Csanád vármegyei hírportál.