Az életéért küzd tündérlány Emili: "sosem adjuk fel, hiszünk a szeretet erejében"

Egy apró változást vettem észre az eddigi hetekhez képest, most, minden óra előtt, amikor beviszem a terembe, teljesen befeszül, mintha megijedne. Ez addig tart, amíg le nem teszem, utána már nyugodtabb, sőt, akár vigyorog is. Ez egyrészt kicsit aggasztó, másrészt viszont egy újabb felismerés és érzelemkifejezés. Úgy gondolom, rájött, mi vár rá, bár szerintem eddig is pontosan tudta. Most már jelzi, hogy rendben van-e vagy sem. Meglátjuk, mi lesz a következő héten”