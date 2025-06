Ez vár Kapu Tibor pszichéjére az űrben a szakember szerint

Teljesen személyiségfüggő, hogy a napi rutin változás miképpen hat egy emberre. Meggyőződésem, hogy ezt is vizsgálták azok a pszichológusok és idegrendszerrel foglalkozó orvosok, akik felkészítették. Ha valamire szeretnénk felkészíteni egy embert, az tanítható is. Mondok egy példát. Önbizalomhiányos embereket vissza lehet vinni abba az állapotba, amikor sikereket értek el. Ez lehet egy diploma, egy sportverseny megnyerése, vagy bármi más. Ezt tudatosítjuk benne. Ha 1 másodpercre meg tudta élni, akkor erre képes lesz hosszabb ideig is