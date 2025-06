Brutális hőség éri el az országot: harmadfokú riasztás lép életbe!

Harmadfokú hőségriasztást rendelt el az országos tisztifőorvos június 24-én (kedd) 00.00 órától június 26. (csütörtök) 24.00, vagyis az elkövetkező napokban brutális forróságra kell számítanunk az ország teljes területén. A szakértők szerint a tartós kánikula komoly megterhelést jelenthet a szervezetnek, különösen az időseknek, kisgyerekeknek és a háziállatoknak.

Brutális kánikula éri el hazánkat, harmadfokú riasztás lép életbe! Fotó: Pixabay (Illusztráció!)

Az orvosok szerint most akkor is inni kell, ha nem vagyunk szomjasak. A legjobb a csapvíz, de jöhet a cukormentes gyümölcslé vagy a langyos tea is. A nehéz, zsíros ételeket kerüljük, a friss, könnyű fogások jobban segítenek átvészelni a kánikulát. Az ételek gyorsan romlanak, ezért figyeljünk a hűtésre!

Délelőtt 11 és délután 3 között ne legyünk a tűző napon!

Ha muszáj kimennünk, világos ruhát viseljünk, használjunk naptejet és UV-szűrős napszemüveget. Lakásunkat kora reggel szellőztessük, és ha lehet, tartózkodjunk légkondicionált helyiségekben.

Soha ne hagyjunk gyereket vagy állatot parkoló autóban! Az utastér percek alatt életveszélyes hőmérsékletre hevülhet. Ha ilyet látunk, azonnal hívjuk a 112-t!

Nyolc vármegyében tűzgyújtási tilalom van, és a szárazság miatt máshol is tilos lehet tüzet rakni. A tűzveszély mellett a szén-monoxid-mérgezés kockázata is megnőhet, legyünk óvatosak otthon is, írja a katasztrófavédelem.