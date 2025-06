/Energiaitalokat teszteltek a fogyasztóvédők - tiltott anyagokat találtak bennük!

Úgynevezett biszfenolt találtak egy német vizsgálat során az energiaitalok egy jelentős részében. Ez több szempontból is problémás lehet, de emellett azt is megállapították, hogy túl cukrosak a vizsgált üdítők.

Betiltott anyagot találtak a vizsgált energiaitalokban. Fotó: Sean Patrick / Pexels (illusztráció)

22 energiaitalt vizsgáltak meg

A német fogyasztóvédők megvizsgálták, mi is van pontosan egyes, itthon is kapható energiaitalokban. A vizsgálat arra jutott, hogy 22 vizsgált italból 20-ban ipari biszfenol (BPA) található, ami ártalmas az egészségre, már kis mennyiségben is.

Mi a gond a BPA-val?

A biszfenolt hormonrendszeri zavarokkal, gyermekkori viselkedési problémákkal, elhízással és emlőrákkal is összefüggésbe hozták már. Éppen ezért döntött úgy az EU, hogy 2025 januárjától betiltja ennek az anyagnak a használatát az élelmiszerekkel érintkező csomagolásoknál.



Mekkora veszélyt jelent a biszfenol? Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) szerint a BPA már nagyon kis mennyiségben is károsítja az immunrendszert. A vizsgálatban részt vevő termékekben ennek a káros anyagnak a szintje olyan magas volt, hogy egy gyerek napi egy doboz energiaital elfogyasztásával már túl is lépi a megengedhető napi bevitel 100 százalékát.

Hogy kerülhetett biszfenol az energiaitalokba?

A BPA a dobozok epoxigyanta alapú belső bevonatából kerülhet az italba. De ha betiltották, mégis hogyan? Igaz, hogy 2025 januárja óta tilos ennek a vegyületnek a használata, ugyanakkor a már legyártott, BPA-t is tartalmazó dobozokat 2026. július 20-ig még forgalomba lehet hozni. Így találhattak ilyen anyagot a vizsgálat során többek között a Monster és az Effect termékeiben.

Más gond is van ezekkel az italokkal a németek szerint

Az energiaitalok másik fő összetevője a koffein, amelyből egy 250 ml-es doboz egy csésze kávénak megfelelő mennyiséget tartalmaz (kb. 80 mg). Bár egy kis doboznyi energiaital elfogyasztásával a koffeinbevitel még nem haladja meg a biztonságos szintet, napi 3-4 doboznál már jelentősen megnő a szívritmuszavar, a fokozott szívdobogás, az alvászavar és más kardiovaszkuláris tünetek kockázata. A vizsgált termékeknél további problémát jelentett a magas cukortartalom: egy félliteres energiaitalban nagyjából 16-18 kockacukornak megfelelő mennyiségű (kb. 55 g) cukor található, ami jóval meghaladja a WHO által javasolt maximális napi cukorbevitelt - írja a Rizikometer.