Meghan Markle furcsa kéréssel fordult rajongóihoz – különleges napra készül

Ahogy Meghan Markle 44. születésnapjára készül, egy különös kérés került elő újra, amit korábban a rajongóinak címzett. Bár a legtöbben csodás ajándékokkal köszöntik az ilyen jeles napokon, Meghan inkább arra biztatta követőit, hogy önmaguknak ajándékozzanak valamit.

Meghan Markle

Fotó: ZUMAPRESS.com / Northfoto

A 2014-es születésnapján – még azelőtt, hogy megismerkedett volna Harry herceggel – Meghan a „The Tig” nevű blogján osztotta meg, mit kérne a rajongóitól ajándék gyanánt:

Azt akarom, hogy legyetek kedvesek önmagatokhoz. Kihívás elé állítsátok magatokat. Hagyjátok abba a pletykálkodást, próbáljatok ki egy ételt, amitől féltek, vegyetek valakinek kávét csak úgy, mondjátok el valakinek, hogy szeretitek… aztán mondjátok el ezt magatoknak is

Ez a pozitív gondolatokat és öngondoskodást támogató üzenet most újra előkerült, ahogy Meghan 2025. augusztus 4-én betölti a 44-et. Korábbi bejegyzéseiben arról is írt, hogy születésnapjai számára olyanok, mint egy „személyes újév”, amikor elhatározásokat tehet. Anyukájától, Doria Raglandtól vette át ezt a hagyományt. Meghan kívánsága minden évben ugyanaz:

Több meglepetés, több kaland, több lehetőség a fejlődésre, több nap, amit nevetéssel és pajzán viccekkel töltök, több finom étel, és még több inspiráció. Mindig több inspiráció

Noha a „The Tig” blogot 2017-ben bezárta, amikor kiderült kapcsolata Harry herceggel, az ott megosztott gondolatai azóta is élnek a rajongók emlékeiben – és újra aktuálissá váltak most, amikor a hercegné új boros termékeit is bejelentette egy sejtelmes Instagram-posztban, írja a Mirror.