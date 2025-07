Ez mindent megváltoztat! Kitálalt a szájról olvasó szakértő Harry és Meghan tervéről

A királyi reflektorfényben élni azt jelenti, hogy a család minden tagját milliók figyelik, valahányszor nyilvánosan megjelennek. Ez különösen igaz a királyi család legkiemelkedőbb eseményein. Bár ilyenkor hivatalosan kötelezettségeiknek tesznek eleget, időnként elhangzik egy-két őszinte mondat közöttük a kamerák előtt.

Szájról olvasók helyezték új fénybe Harry herceg és Meghan Markle kapcsolatát a királyi családban Fotó: ZUMAPRESS.com / Northfoto

Egy új Channel 5 dokumentumfilm, amelyben profi szájról olvasó szakértők elemzik a felvételeket, új betekintést ad a királyi család tagjai közötti kapcsolatokba.

A szájról olvasás miatt a királyi családtagoknak kifejezetten óvatosnak kell lenniük, ennek egyik kiemelkedő példája Meghan és Harry 2018-as esküvője, ahol a vendégeket előre figyelmeztették, hogy takarják el a szájukat, mikor egymással beszélnek.

Hölgyeim és uraim, legyenek óvatosak azzal kapcsolatban, mit mondanak egymásnak, mert a világ tud szájról olvasni

- idézte fel Alexi Lubomirski fotós a testőrök figyelmeztetését.

Az új dokumentumfilm, a Lip-Reading The Royals: The Secret Conversations néhány megdöbbentő információt is megoszt a királyi család belső dinamikájáról, ugyanakkor megható pillanatokat is bemutat.

Harry és Meghan megdöbbentő vallomása

Amikor Harry és Meghan úgy döntöttek, hogy kilépnek a királyi életből és az Egyesült Államokba költöznek, az sokkolta az egész világot. Harry azóta beismerte, hogy a monarchián belüli boldogtalanságuk már régóta gyűlt.

Egy 2018-as eseményen, csupán néhány hónappal az esküvőjük után, a pár egy beszélgetést folytatott egy ceremónia előtt, amely utalhatott a királyi kötelességekből való kiválásuk szándékára.

Szájról olvasó szakértő, Nicola Hickling azt dekódolta a beszélgetésből, hogy Meghan azt mondja Harrynek, hogy használja ki a helyzetet, majd körbenéz a körülöttük álló királyi családtagokon.

Harry visszakérdezett: "Ma?", mire Meghan válaszolt: "Csináld ma este." Harry ezután megkérdezte: "Tudod, hogy ez a vég?" Meghan pedig így felelt: "Igen, tudom", majd elfordult.

A dokumentumfilmben szereplő szakértők szerint ez akár utalás is lehetett a távozási szándékukra.