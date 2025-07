Kiszivárgott Meghan Markle naplója? Itt vannak a királyi család féltve őrzött titkai

Meghan Markle évek óta próbálja felépíteni új imidzsét, mióta Harry herceggel Amerikába költöztek. A házaspár rengeteg kritikát kapott, főleg miután hátat fordítottak a brit királyi családnak. Meghant sokan számító nőként írják le, aki a reflektorfényt mindenáron magának akarja – és úgy tűnik, ehhez most a saját múltját is hajlandó felhasználni. Bár eddig került minden kényes kérdést, most olyan pletykák keringenek, melyek szerint hamarosan egy új dokumentumfilm vagy könyv ránthatja le a leplet a hercegné fiatalkori éveiről. Bármi is lesz a végső projekt az állítások szerint sok sötét fejezetre készülhetünk. Bizonyos források azt állítják, Meghan maga is fél attól, hogy ezek a részletek nyilvánosságra kerülnek, mert alapjaiban rengethetik meg a róla kialakított képet. Mindent megtesz azért, hogy újra pozitív színben tűnjön fel, és visszanyerje a közvélemény bizalmát. Csakhogy akad valami, amit nagyon szeretne elfelejteni: a múltját. Most olyan dolgok derültek ki róla, melyekről eddig csak kevesen tudtak.

Meghan Markle múltja igencsak sötét titkokat rejt (Fotó: JLPPA / Bestimage / Northfoto)

Meghan Markle titkai nyilvánosságra kerültek

Titkos napló

Harry herceg felesége nemcsak a királyi családban töltött évei alatt szerzett tapasztalatokat, hanem állítólag jegyzetelte is a legmélyebb, legrejtettebb titkokat. Omid Scobie, a királyi család életrajzírója szerint Meghan Markle naplója nemcsak családtagjairól, hanem a Buckingham-palota színfalai mögötti, sötét ügyekről is részletes információkat tartalmaz.

„Meghan elég hosszú ideig volt a királyi család része ahhoz, hogy olyan információk birtokába jusson, melyek évtizedek óta rejtve voltak” – nyilatkozta Scobie.

A naplóban állítólag olyan botrányos titkok vannak, melyek az uralkodó számára kínosak lehetnek, ugyanakkor Meghan számára nagy anyagi hasznot hozhatnak, ha nyilvánosságra kerülnek. Az Inform Overload Facebook-oldala szerint csak idő kérdése, mikor kerülnek napvilágra ezek a dokumentumok, amelyek újabb hullámot indíthatnak el a brit királyi család körül.

Meghan Markle és a sztárbarátok

A Sussex házaspár Hollywoodban töltött időszaka nem csak fényűzéssel és baráti összejövetelekkel telt, hanem súlyos buktatókkal is. Kinsey Sheffield, királyi szakértő szerint Meghan és Harry túl sok titkot szivárogtatnak ki híres ismerőseiknek, amivel megnehezítik saját életüket. „Ez a túlzott megosztás komoly törést okozott a kapcsolatukban is” – mondta Sheffield. A szakértő szerint Meghan különösen nehéz helyzetben van, hiszen üzleti vállalkozásai sorra csődöt mondanak, miközben a sztárbarátok előtt hamis képet próbál festeni magáról.