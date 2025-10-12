Brutális baleset Budapesten: öt ember élete volt a tét

Összeütközött két gépkocsi a XIV. kerületben, a Bonyhádi út és a Vezér utca kereszteződésében. Összesen öten utaztak a járművekben, amelyek közül az egyiket a fővárosi hivatásos tűzoltók áramtalanították. A balesethez a mentők is megérkeztek - írja a Katasztrófavédelem.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.