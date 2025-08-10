Kathi BélaUkrajnaSziget 2025Otthon Start ProgramCurtis
Mindent elleptek a hatóságok: holttestet találtak Orfűn

tragédia
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 10. 22:14 / FRISSÍTÉS: 2025. augusztus 10. 22:24
rendőrségOrfű
Az áldozat 60 év körüli volt.
B. V.
A szerző cikkei

Rendőrök lepték el Baranya vármegyét, miután vízbe fulladt egy férfi Orfűn a Pécsi-tónál. A Tények információi szerint a férfi már szombaton eltűnt, tűzoltók és rendőrök csónakokkal, jet-skikkel, búvárokkal is szonárokkal is keresték. A holttestet végül fürdőzők találták meg augusztus 10-én vasárnap délelőtt egy strand közelében. A helyszínre a rendőrség és a mentők is kiérkeztek, a 60 év körüli férfi életét azonban már nem lehetett megmenteni. 

 A Pécsi Rendőrkapitányság közigazgatási hatósági eljárás keretében vizsgálja a haláleset körülményeit, ám további részleteket nem hoztak nyilvánosságra

 - közölte a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

 

 

