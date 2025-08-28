Mentők lepték el Budapest határát, hatalmas baleset történt

Egymásba hajtott két személykocsi Budapest szélén, a tizenötödik kerületi Külső Fóti úton. A Városkapu utcai kereszteződésnél történt balesethez a fővárosi hivatásos tűzoltók vonultak, áramtalanítottak. Mindkét autóban csak annak vezetője ült, egyiküket ki kellett emelni járművéből. A helyszínre mentő is érkezett. Az autók akadályozzák a forgalmat, amelyet egy időre meg is állítottak - írja a Katasztrófavédelem.

