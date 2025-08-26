Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
Sokkoló felvétel: letérdeltették és fojtogatták a tinifiút a társai - videóra vették brutális tettüket

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 26. 07:15
Felháborító felvétel kezdett el terjedni a neten egy tinifiúról, amint a hasonló korú srácok támadnak rá. A fiú még védekezni sem mert, annyira meg volt rémülve. Megalázták, letérdeltették és fojtogatták, majd mindezt még videóra is vették.
M. N.
A szerző cikkei

Rémület – ez látható annak a fiúnak az arcán, akit a napokban saját társai, ismerősei megaláztak és megvertek a nyílt utcán. A 12 év körüli gyerekek rátámadtak a tinifiúra, akit az egyikük fojtogatott és folyamatosan ütlegelt, míg a társa rögzítette az egészet. A felvételt fel is tették az internetre, ami miatt népharag zúdult a bántalmazókra. 

Letérdeltették és fojtogatták
Letérdeltették és fojtogatták a fiatal fiút Fotó: olvasói

Letérdeltették és fojtogatták a tinifiút

Pillanatok alatt elterjedt az a videófelvétel, amin megaláznak egy fiatal fiút, mondván, hogy ő is bántott valakit. Egyelőre nem tudni, hogy melyik magyar településen rögzítették, de már keresik a támadókat. Az egyik tiktokker, Havas Norbert (Juniker) is a fiú védelmére kelt, és kéri a követőit, hogy azok, akik felismerik az érintetteket, azonnal osszák azt meg vele, hogy a tettesek megkaphassák a tettükért méltó büntetésüket. 

 

Ezek az ügyek nem maradhatnak büntetlenül!

 - beszélt videójában Juniker. - Nekem senki se próbálja bemagyarázni, hogy az normális, ha fiatal gyerekek ököllel csapkodják a másik fejét és azzal a felkiáltással veszik ezt videóra, hogy „jól becsicskítanak” és megaláznak valakit.

Letérdeltették és fojtogatták
Videóra vették a megalázást Fotó: olvasói

Kitért arra is, hogy akár tragédia is lehetett volna az ügy vége, egyben üzent a támadónak is. 

- Gyerekek higgyétek el, nem menő! Ezzel azt fogjátok elérni, hogy hamar börtönbe kerültök. Akkor mit csináltok, ha úgy eltalálod a srácot, hogy hátraesik és hogy olyat koppan a feje a betonon, hogy ott marad? Akkor mit fogtok csinálni? 

Végül kérte a követőit, hogy segítsenek megtalálni a támadókat, hogy utána a rendőrséghez tudjanak fordulni a bántalmazás miatt. 

 

Korábban is történt hasonló bántalmazás

A 8. kerületben ütöttek és vertek egy fiatal, sérült lányt az utcán, miközben videóra vették a bántalmazását, pedig ő csak barátkozni akart a vele egykorú lányokkal. Kiderült, hogy ennél sokkal súlyosabb dolgot is tettek vele, ugyanis orális szexre kényszerítették, amit szintén kameráztak. Az eset óta a lány annyira fél, hogy nem mer kimenni egyedül az utcára. A rendőrség nyomozást indított az ügyben: 

"A Budapesti Rendőr-főkapitányság VIII. Kerületi Rendőrkapitánysága, védekezésre vagy akaratnyilvánításra képtelen személy sérelmére elkövetett könnyű testi sértés bűntett gyanúja miatt, feljelentés alapján rendelt el nyomozást. Az eljárás során vizsgálják a felvételeket, valamint azt, hogy más bűncselekmény megvalósulhatott-e. Válaszadásunkig gyanúsított kihallgatás nem történt. A szükséges nyomozási cselekmények folyamatban vannak. Az eljárás érdekében, jelenleg bővebb tájékoztatás nem adható" - közölte a rendőrség.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
