Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
31°C Székesfehérvár

Ágoston névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Felcsaptak a lángok: tízhektáros terület gyulladt ki Kunszentmiklós és Apaj között

tűzeset
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 28. 11:36
szabadtéri tűztűzoltó
A tűzoltók minden erejükkel próbálják megfékezni a tüzet.

Szabadtéri tűz ütött ki Kunszentmiklós és Apaj között, mintegy tízhektáros területen. Lekaszált széna és lábon álló fű gyulladt meg, majd a hatalmas lángok gyorsan terjedtek a területen. A kunszentmiklósi önkormányzati, a szigetszentmiklósi hivatásos és a dömsödi önkéntes tűzoltók vonultak a helyszínre. Vízsugarakkal, kéziszerszámokkal és puttonyfecskendőkkel körülhatárolták a tüzet. A terület tulajdonosa munkagépet küldött az oltás segítéséhez, amivel körbetárcsázták a területet - írta a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu