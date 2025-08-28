Felcsaptak a lángok: tízhektáros terület gyulladt ki Kunszentmiklós és Apaj között

Szabadtéri tűz ütött ki Kunszentmiklós és Apaj között, mintegy tízhektáros területen. Lekaszált széna és lábon álló fű gyulladt meg, majd a hatalmas lángok gyorsan terjedtek a területen. A kunszentmiklósi önkormányzati, a szigetszentmiklósi hivatásos és a dömsödi önkéntes tűzoltók vonultak a helyszínre. Vízsugarakkal, kéziszerszámokkal és puttonyfecskendőkkel körülhatárolták a tüzet. A terület tulajdonosa munkagépet küldött az oltás segítéséhez, amivel körbetárcsázták a területet - írta a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.