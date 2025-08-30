Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
Kora reggel már sokkoló baleset történt, itt vannak a részletek

Katasztrófavédelem
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 30. 07:40
Tatabaleset
A tűzoltók a Tata és Agostyán közötti szakaszon áramtalanítják a járműveket.
Karambolozott két személyautó a 1128-as út Tata és Agostyán közötti szakaszán, Baj térségében. A műszaki mentést végző tatabányai hivatásos tűzoltók áramtalanítják a járműveket, amelyekben összesen négyen utaztak. Hozzájuk mentők érkeztek a baleset helyszínére - írja a Katasztrófavédelem. 

