Kétségbeesetten keresik a 16 éves Editet, napok óta nem látta senki

A XVII. Kerületi Rendőrkapitányság körözési eljárást folytat az ismeretlen helyen tartózkodó K. Edit Mária ügyében.
A rendelkezésre álló adatok szerint a 16 éves lány 2025. augusztus 8-án XVII. kerületi tartózkodási helyéről ismeretlen helyre távozott. A rendőrök jelenleg is keresik.
Károlyi Edit Mária körülbelül 163 centiméter magas, fekete, hosszú haja és barna szeme van.
Az eltűnt lány fotóját ide kattintva tudod megtekinteni.
A Budapesti Rendőr-főkapitányság XVII. Kerületi Rendőrkapitánysága kéri, hogy aki K. Edit Mária tartózkodási helyéről információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es díjmentes segélyhívó számon.
