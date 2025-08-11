Kétségbeesetten keresik a 16 éves Editet, napok óta nem látta senki

AzahriahUkrajnaSziget 2025Otthon Start ProgramCurtis
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 11. 12:05
eltűntkörözésrendőrséglány
A rendőrség a lakosság segítségét kéri.
A XVII. Kerületi Rendőrkapitányság körözési eljárást folytat az ismeretlen helyen tartózkodó K. Edit Mária ügyében.

eltűnt apuka
Nagy erőkkel keresik a rendőrök a 16 éves lányt Fotó: Gé / MW

A rendelkezésre álló adatok szerint a 16 éves lány 2025. augusztus 8-án XVII. kerületi tartózkodási helyéről ismeretlen helyre távozott. A rendőrök jelenleg is keresik.

Károlyi Edit Mária körülbelül 163 centiméter magas, fekete, hosszú haja és barna szeme van.

Az eltűnt lány fotóját ide kattintva tudod megtekinteni.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság XVII. Kerületi Rendőrkapitánysága kéri, hogy aki K. Edit Mária tartózkodási helyéről információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es díjmentes segélyhívó számon.

 

