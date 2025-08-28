Három ember élete volt a tét az M7-es autópályán, brutális baleset történt

Összeütközött két személykocsi a 7-es főúton, Székesfehérvár szélén. A baleset miatt egy időre az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták. A két járműben összesen hárman utaztak. A helyszínre a város hivatásos tűzoltói vonultak, áramtalanítottak, illetve megszüntetik a forgalmi akadályt - írja a Katasztrófavédelem.



