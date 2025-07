Pusztító lángok kebelezték be KIA autószalont - Füstfelhő lepte el a várost!

A tüzet rövid időn belül sikerült megfékezni, a lángok nem terjedtek át a beltérre, csupán az öltözőben keletkezett némi kár az oltás során befolyt víz miatt. A tűzesetben személyi sérülés nem történt. A mentők oxigént biztosítottak azoknak, akik az autókat húzták ki a füstből.

A helyszínre több tűzoltóegység is kivonult: Dunaszerdahelyről, Somorjáról, Nagymegyerről, valamint Bős, Nyékvárkony, Diósförgepatony, Lúcs, Tallós és Hodos önkéntes egységei is segítettek az oltásban. További önkéntesek is részt vettek a helyszín evakuálásában - írja a Paraméter.