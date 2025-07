Szívszorító üzenetet küldött eltűnt feleségének a soproni férfi: mindennél jobban szeretlek, nem haragszom, csak gyere haza!

Hiába keresi férje mindenhol kétségbeesetten, egy hét alatt senki nem jelentkezett, aki látta volna a 35 éves soproni nőt. Ahogy telik az idő, úgy nő Attila kétségbeesése, belegondolni is szörnyű mit érezhet, már nyolcadik napja nem tud semmit feleségéről. Reménykedik, hogy nem valami szörnyűség történt és feleségének csak egy kis időre van szüksége egyedül, de Andrea kikapcsolt telefonja is aggodalomra ad okot. Attila most a BORS-on keresztül üzent feleségének, és kéri az olvasókat is, ha bárkinek bármilyen információja van Ilyés Attiláné, Andrea hollétéről az értesítse őt vagy a rendőrséget. A legkisebb információ is aranyat érhet.

Ilyés Attiláné Andrea 2025.07.21-én tűnt el Sopronból, férje kétségbeesetten keresi.

Fotó: Beküldött

Ilyés Attila és felesége, Andrea egy éve házasodtak össze, de már hét éve ismerik egymást. Sopronba két éve költöztek részben a munkájuk miatt.

Andrea csak a kisboltba ugorhatott le, de talán rosszkor volt rossz helyen

Az egészben a legijesztőbb, hogy Andrea fényes nappal, a kora délutáni órákban tűnt a pár lakásának közeléből. Attila kérdésünkre elárulta, hogy Andrea aznap szabadnapos volt, ezért a napot otthon töltötte. Délután fél 3-kor még szerelmes üzenetet küldött férjének, aki ekkor már készülődött a munkából hazafelé. Mire hazaért, feleségét már nem találta a lakásban. Andrea szerinte csak a közeli kisboltba ugorhatott le, kézitáskáján, pénztárcáján és a lakáskulcsán kívül semmit nem vitt magával.

Távozáskor ráadásul még a bejárati ajtót sem zárta be, ezért Attila úgy gondolja, felesége terve az lehetett, hogy pár perc alatt megjárja a boltot. Valami azonban történt ez alatt a pár perc alatt.

Attila délután 3-ra már otthon volt, felesége ekkor már nem volt a lakásban és hiába hívta, nem érte el. Egyelőre nem lehet tudni, hogy mi történt fél három, és három óra között

A telefon egyszer még foglaltat jelzett, de azóta semmi

Múlt hét hétfő óta Attila megállás nélkül próbálja elérni telefonon Andreát. A hétfőn egyszer még foglaltat jelzett az sszony telefonja, vagyis Andrea beszélhetett valakivel, azóta viszont semmi, a telefonját mintha kikapcsolták volna. Hogy a telefont maga Andrea kapcsolta-e ki, vagy más, esetleg ellopták tőle, azt egyelőre nem lehet tudni. Mindenesetre aggasztó, hogy egy hete Andreának már a telefonja sem csörög ki.