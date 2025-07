Elképesztő jelenetek: autós üldözés volt Kecskeméten - Videó

Megdöbbentő jelenetek zajlottak le szombat este Kecskemét utcáin, amikor egy 31 éves férfi jogosítvány nélkül, eltiltás ellenére száguldozott – egészen addig, amíg saját autója nem szabotálta a menekülését.

Elkapták a kecskeméti ámokfutót Fotó: police.hu / police.hu

A rendőrség beszámolója szerint a Zsinór utcában négy rendőrautó is körülzárt egy gyanús járművet, miután annak sofőrje nem állt meg az igazoltatásra, hanem a gázra lépett és a piros lámpán áthajtva próbált elmenekülni. A hajsza nem tartott sokáig: a menekülő jármű hirtelen lassulni kezdett, majd műszaki hiba miatt teljesen leállt. A sofőr ugyan kiugrott az autóból és futásnak eredt, de nem jutott messzire – a kecskeméti rendőrök perceken belül elfogták. Kiderült, hogy a férfi nemcsak jogosítvány nélkül vezetett, hanem a hatóságok korábban el is tiltották őt a járművezetéstől. A rendőrség előállította, az elszámoltatása folyamatban van. A kecskeméti lakosok szinte filmszerű üldözésnek lehettek tanúi, de ez a mozi nem happy enddel zárult a menekülő számára - számol be róla a Tények.hu.