Azonnal tudta, mit kell tennie – megszólalt a Sárbogárdon életet mentő rendőr

Stabil állapotban szállították kórházba a balesetet szenvedő sofőrt

Fotó: Police.hu

Körülbelül negyed órával később a mentő is megérkezett a helyszínre, majd később mentőhelikopterrel orvosok is érkeztek, ők együttes erővel további egy órán át küzdöttek a férfi életéért. Tamás kiemelte Csiszár Roland mentőtisztet, aki hatalmas segítségükre volt a mentési akció során. Kiemelkedő szaktudással, profin irányította a helyszínen lévőket és elképesztő rutinnal kezelte az esetet.

Nem igazán volt időnk gondolkodni azon, hogy mit csinálunk, de így visszagondolva azért az elég nagy dolog, amit tettünk. Magunkhoz képest szerintem nagyon profin csináltuk, egymás keze alá dolgoztunk mind a hárman

– összegezte Tamás a történteket.

A főtörzsőrmester kérdésünkre azt is elmesélte, hogy körülbelül egy évvel korábban részt vett egy életmentő képzésen, ahol a defibrillátor használatát is megtanították nekik. Szerinte nagyon nagy előnyt jelentett ennek az ismerete, mert így azonnal tudta, hogy mit kell tenni. Azt is hozzátette, hogy bár ilyen képzésen nem kötelező a részvétel, de a parancsnokok igyekeznek úgy beosztani az állományt, hogy egyszer legalább mindenki részt vegyen hasonló képzésen, hiszen mint most is látni, egy szakszerű és gyors reagálás életet menthet.