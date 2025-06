Újabb botrány van kibontakozóban a parajdi sóbánya körül

A parajdi látványos mederszabályozási munkálatok, amelyek a Korond-patak elterelését és biztosítását célozzák, most komoly döccenőt kaptak: technikai akadályok és nyersanyaghiány nehezíti a haladást, a kivitelezők pedig láthatóan kapkodják a fejüket.

A parajdi helyzet most nem jó Fotó: Szabolcs László / Ripost

A munkák befejezésének hivatalos határideje július 1., de a helyi sajtó a helyszínen tartott sajtótájékoztató alapján már kedden és szerdán is késésről számoltak be. Petres Sándor prefektus már hétfőn jelezte, hogy a csőágyazat kialakítása lelassult. A probléma azóta is fennáll, sőt, újabb kellemetlenségek is napvilágra kerültek.

Megtudtuk: a sóhegy „sztrájkol”, legalábbis így tűnik, ugyanis a felszíni talajmunka az egyik szakaszon lehetetlenné vált a megszokott munkagépekkel. A kivitelezőnek sürgősen új technikai megoldásokat kell találnia.

És ha ez nem lenne elég: beton sincs. A kivitelezéshez szükséges mennyiség egyszerűen nem áll rendelkezésre. Bár kapcsolatba léptek több környékbeli betongyárral, egyelőre nem találtak megoldást. A betonhiány különösen fájó pont, mivel az elvezető csövek rögzítése és a vízbefogó szakaszok is csak ezzel a munkafázissal haladhatnának.

Nyágrus László, Parajd polgármestere elmondta: a község mindent megtesz, hogy segítse a projektet, az önkormányzat például közvetített a magánterületek tulajdonosaival, hogy ne legyen jogi akadály a kivitelezésben. A polgármester szerint vannak olyan szakaszok, ahol behozható a lemaradás, de az összkép alapján a határidő tartása komoly kérdőjel.

A parajdiak körében ezért most nagy a feszültség. A helyiek türelme fogytán, és már csak abban bíznak, hogy a beton előbb érkezik meg, mint az első nagyobb nyári eső.