Bejelentést tett a MÁV vezérigazgatója: így alakul ma a menetrend

Pünkösdhétfőn a Balaton térségéből hazainduló utasok tömegeihez igazítja a közlekedési rendet, illetve a rendelkezésre álló többletkapacitásokat a MÁV-csoport - írta Hegyi Zsolt vezérigazgató a Facebook-oldalán.

Közlése szerint pünkösdhétfőn is járni fog a déli és az északi partról a két mentesítő vonat, a Szitakötő és a Keresztespók InterRégió, azon kívül a tó körül mintegy 200, a fővárosi agglomerációt lefedve pedig körülbelül 100 "erősítő" busz áll majd ugrásra készen egész nap. Bíznak ugyanakkor abban, hogy e biztonsági tartalék "bevetésére" hétfőn ugyanúgy nem lesz szükség, mint vasárnap, amikor a szombati sorompóhiba kijavítását követően már zavartalanul tudtak közlekedni a vonatok - írta Hegyi Zsolt. Kiemelte: ha a buszok "bevetésére mégis szükség lenne", igyekeznek - a pályamunkákkal terhelt - M7-esen is gyorsító sávot biztosítani a MÁV-csoport utasainak. Munkatársaik folyamatos kapcsolatban vannak a rendőrséggel, így az "erősítő" buszok akár konvojban, rendőri felvezetéssel is közlekedhetnek - írja az MTI.