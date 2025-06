/Megszólalt egy Grazban élő magyar - az iskolai lövöldözés után helikopterek cikáztak az égbolton, mindenhonnan szirénaszó hallatszott

A merénylővel együtt már összesen legkevesebb 10 áldozata van annak az ámokfutásnak, amely kedden délelőtt nem sokkal 10 óra előtt történt az ausztriai Graz városának Eggenberg városrészében. A Dreierschützengasse utcai BORG iskolában a jelenleg ismert információk szerint egy 22 éves korábbi diák kezdett lövöldözni. A halálos áldozatok mellett több tucat sérültet is követelt az iskolai lövöldözés Grazban.

Eddig tíz halálos áldozatot és több tucat sérültet követelt az iskolai lövöldözés Grazban. / Fotó: AFP

Iskolai lövöldözés Grazban: a különleges erőket is bevetették

A Borsnak egy Grazban élő magyar mesélte el, hogy egyik pillanatról a másikra felbolydult az osztrák város a kedd délelőtti órákban, miután eldördültek az első lövések.

Ma reggel 9 óra körül kezdtem el dolgozni a kertben és már egy ideje a legnagyobb nyugalomban nyírtam a füvet, amikor arra lettem figyelmes, hogy folyamatosan rendőrségi helikopterek köröznek az égen, illetve mindenhonnan sziréna hallatszott. Fogalmam sem volt, hogy miért, amíg át nem szólt a szomszéd és megkérdezte: hallottam-e mi történt? Tőle tudtam meg, hogy az eggenbergi iskolában egy 22 éves, ottani exdiák lövöldözni kezdett. Akkor még csak 5 halottról szóltak a hírek, de itt már azóta 10 áldozatról beszélnek, de ez a szám akár még magasabb is lehet

– számolt be róla Ferenc, aki már évek óta Grazban él.

Miután saját szemével látta a helikoptereket és hallotta a szűnni nem akaró szirénázást, illetve szomszédjától megtudta, hogy mi történt, a magyar férfi már értette, hogy nagy a baj.

Miután bekapcsoltam a híradásokat, már érthető volt a szirénazaj és a helikopterek is az égbolton, hiszen bevetették a Cobra egységet is, ami az itteni különleges erők krémje, az elit fegyveres alakulat. Az itteni híradásokban arra kértek mindenkit, hogy lehetőség szerint kerülje el a környéket, habár azóta már jelezték, hogy a helyszínt biztosították. Viszont a kórházak gyakorlatilag megteltek.



A Facebookon egy szintén Grazban élő magyar nő arról számolt be, hogy a lövöldözés utáni családegyesítések az ASKÖ-csarnokban zajlanak, ahová már megérkeztek a krízisintervenciós csoport munkatársai is, akik azonnal szolgálatba is álltak.