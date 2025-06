Iskolai lövöldözés Grazban: legalább kilenc halott!

Ausztria történetének egyik legsúlyosabb tömeges lövöldözése történt ma Grazban.

Grazban. Állítólag egy elkövető tüzet nyitott két tanteremben a grazi BORG-ban a Dreierschützengasse utcában. Jelenleg kilenc halottról és kétszámjegyű súlyos sérültekről szóló jelentések vannak.

a Dreierschützengasse utcában. Jelenleg kilenc halottról és kétszámjegyű súlyos sérültekről szóló jelentések vannak. Az épületet jelenleg aprólékosan átkutatják. A feltételezett elkövetőt állítólag holtan találták az egyik mosdóban. A BORG diákja volt, és állítólag zaklatás áldozatának tartotta magát.

állítólag holtan találták az egyik mosdóban. A BORG diákja volt, és állítólag zaklatás áldozatának tartotta magát. A lakosokat arra kérik, hogy lehetőség szerint kerüljék el a környéket.

Fotó: AFP

A szemtanúk beszámolói szerint lövéseket hallottak a Dreierschützengasse-n található iskolaépületben délelőtt 10 óra körül. Ezek után megszólalt a riasztó és riadóztatták a rendőrséget is. Azóta kiderült: egy diák nyitott tüzet két osztályteremben is. A halálos áldozatok és a sérültek között tanárok és diákok is vannak. A jelenlegi hírek szerint kilencen veszették életüket - köztük az elkövető is. Rajta kívül hét diák és egy tanár halt meg.

A Krone újságnak sikerült beszélnie egy tanárnő férjével, aki jelenleg diákjaival elbarikádozta magát az osztályteremben. A tanárnő arról számolt be, hogy több lövést hallott. Azoknak a diákoknak a szülei, akiknek sikerült elmenekülniük, mostantól láthatják gyermekeiket. A sérült diákokat a közeli Helmut List Hallban ápolják.

Fotó: AFP

A jelentések szerint egy feltételezett elkövetőt holtan találtak az egyik mosdóban az iskola aprólékos átkutatása során. A lövöldöző a BORG diákja volt, és állítólag zaklatás áldozatának tekintette magát. Egyelőre nem világos, hogy egyedül cselekedett-e.

A bűncselekmény röviddel a 2015. június 20-án, a grazi ámokfutás tizedik évfordulója előtt történt. Tíz évvel ezelőtt egy terepjáró a tömegbe hajtott, három ember életét vesztette, és további ötven sérült.

A Krone információi szerint a grazi LKH sürgősségi osztálya és intenzív osztálya jelenleg túlterhelt a lövöldözés után.

Fotó: AFP

Most hivatalosan is megerősítették: Elke Kahr polgármester (KPÖ) szerint a lövöldöző a halottak között van. „Szörnyű tragédiának” nevezte az esetet. Hozzátette, hogy ő maga is járt már a helyszínen.