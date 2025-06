/Halálsoron várt a kivégzésére: hidegrázós háromperces vallomást tett az utolsó órákban

Stephen Stanko nevét Amerikában a gonosz szinonimájaként emlegetik – és június 13-án végleg lezárult a története. A 57 éves férfit halálos injekcióval végezték ki Dél-Karolinában, miután két külön ügyben is halálra ítélték brutális gyilkosságai miatt.

Megbánta bűnét a halálsoron az elmebeteg gyilkos.

Stanko bűnlajstroma megdöbbentő: előbb 74 éves barátját, Henry Turnert ölte meg, majd kiürítette annak bankszámláját. Mindez néhány órával azután történt, hogy megfojtotta élettársát, és megerőszakolta annak tinédzser lányát, akinek a torkát is elvágta – de a lány csodával határos módon túlélte, és később tanúskodott ellene a bíróságon. A kivégzés előtt Stanko 3 és fél perces végső nyilatkozatot tett. Ebben bocsánatot kért az áldozatok családjától, és azt kérte, ne élete legrosszabb napja alapján ítéljék meg őt. A kivégzést pentobarbitál nevű nyugtató beadásával kezdték meg. Stanko a családok felé fordult, mintha mondani akarna valamit, ajkai remegtek, majd légzése fokozatosan leállt.

Tizenhárom perccel később újabb adag gyógyszert kellett beadni. A halál beálltát 18:34 perckor jelentették be – 28 perccel a procedúra kezdete után. Korábban úgy tűnt, hogy Stanko a dél-karolinai új kivégzési módszert, a kivégzőosztagot választja, ahogyan előtte két másik elítélt is. Azonban miután kiderült, hogy egy korábbi kivégzés során a lövedékek alig találták el a szívet, inkább visszatért a halálos injekcióhoz. Stanko kivégzése a negyedik volt azon a héten az Egyesült Államokban. Floridában és Alabamában is végeztek ki elítélteket kedden, szerdán pedig Oklahomában hajtottak végre egy kivégzést. A szövetségi bíróság elutasította Stanko ügyvédeinek utolsó próbálkozását, akik szerint az injekció nem humánus, mivel más elítélteknél tüdőfolyadékot találtak a boncolás során, írja a Mirror.