Elesett a XIII. kerület: moccani sem lehet a mentőktől és a tűzoltóktól

Teljesen megbénult Budapest XIII. kerülete, miután több baleset is történt. A katasztrófavédelem először arról számolt be, hogy két gépjármű karambolozott a XIII. kerületben, a Róbert Károly körút és a Lehel utca kereszteződésénél. A fővárosi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket. A baleset miatt forgalmi akadályra kell számítani az érintett szakaszon.

Percekkel később pedig már megint is történt az újabb baj, miután villanyoszlopnak ütközött egy gépkocsi, a Dráva utca és a Kárpát utca sarkán. Négyen utaztak a járműben, amelyet a fővárosi hivatásos tűzoltók áramtalanítottak. A balesethez a társhatóságok is kiérkeztek - számolt be róla a katasztrófavédelem.