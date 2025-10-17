„Megdöbbentem, hogy valaki képes volt ilyesmit tenni egy kisgyerekkel” – zaklatói lefogtak, majd kitetováltak egy 10 éves kisfiút

Megalázó zaklatás áldozata lett egy 10 éves kisfiú Thaiföldön: osztálytársai egy házilag készített tetoválógéppel a homlokára tetováltak. A fiú, Kao, a Kanchanaburi tartományban él, és a tetoválásról készült képek gyorsan terjedni kezdtek az interneten.

Iskolás fiú homlokára tetoválták zaklatói a '"pi**a" szót (fotó: Pexels)

A felvételeken jól látható, hogy a kisfiú homlokán, karjain és lábain is tetoválásnyomok voltak. Egy jószándékú ismeretlen a közösségi médián keresztül segítséget kért a minták eltávolításához.

A bejegyzésre felfigyelt Janjira "Frame" Kaewet tetoválóművész, aki azonnal felajánlotta segítségét. A fiú eltávolító kezelését saját stúdiójában végezte el, érzéstelenítőkrémet használva, majd óvatosan leégette a sértő nyomokat a bőréről.

Sikeresen eltávolították a fiú homlokára tetovált szót

A kezelésről videó is készült, amelyen látható, ahogy a kis Kao nyugodtan fekszik a dönthető tetoválószékben, miközben Frame eltávolítja a tintát.

Megdöbbentem, hogy valaki képes volt ilyesmit tenni egy kisgyerekkel. Szerencsére ezek a tetoválások könnyen eltávolíthatók, mivel csupán egy varrótűt rögzítettek egy tollhoz, nem valódi tetoválógépet használtak

- mondta a művész.

Az első kezelés mindössze 15 percig tartott, és sikeresen eltávolították a feliratokat nemcsak a homlokáról, hanem a lábairól is. A tetoválóművész szerint további két alkalomra lesz szükség, hogy teljesen eltüntesse az összes tetoválást, mindezt ingyen vállalta.

Kao elmondta Frame-nek, hogy engedelmeskedett az idősebb gyerekek utasításainak, és nem mert ellenkezni.

Az eset komoly vitát váltott ki az interneten, sokan szigorúbb fellépést követelnek az iskolai zaklatások ellen, különösen, ha ilyen súlyos formát öltenek - írja a Metro.