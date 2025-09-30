Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
"Elvittem a feleségemet egy swinger buliba, de túladagoltam magam Viagrával, és ami ezután történt, az brutális volt"

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 30. 06:00
A pár csak szerette volna feldobni a házaséletét, ám nem úgy sült el a dolog, ahogy azt elképzelték.

A 41 éves Ben Barr a kenti Margate-ből fülig szerelmes a feleségébe, akivel már 21 éve vannak együtt. A világ legvonzóbb nőjének tartja a 43 éves Amyt, ezért elképzelni sem tudta, hogy valaha izgatóbb lesz számára bármi is. Ám amikor hozzájuk lépett egy másik nő a swinger klubban és csókolózni kezdett Amyvel, forróbb lett a pillanat, mint a legvadabb álmaiban.

Swinger klubba vitte el a feleségét, de túladagolt a Viagrát
Swinger klubba vitte el a feleségét, de túladagolt a Viagrát -Fotó: New Africa / Shutterstock

A pár fel akarta dobni a kapcsolatát, ezért ellátogattak egy swinger klubba. Mindenhol egymás testét élvező embereket láttak, és hamar megtalálták ők is a harmadik felet.

„Egész éjjel erre a pillanatra készültünk. Majdnem minden nős férfi álmát éltem át: két nővel egyedül. De a testem egy kulcsfontosságú része egyáltalán nem volt felkészülve, az erekcióm nem létezett…”

Ben és Amy kísérletezése ott és akkor kudarcba fulladt, ám sokat beszélgettek erről a későbbiekben és megegyeztek abban, hogy újra megpróbálják.

„Elmentünk újra a klubba, de most már fel voltam készülve, vittem magammal Viagrát, mert nem akartam ismét olyan kellemetlen helyzetbe kerülni. Miután bevettem a szokásos 50 mg-os önbizalomnövelő adagot, nem használt, ezért bevettem még egyet... és még egyet. Hülye módon végül hatot vettem be – és még mindig semmi. Minél jobban aggódtam a történtek miatt, annál rosszabb lett a helyzet. Mire visszaértünk a szállodába, akkor kezdett el hatni.

Amy nem tudta, mit tettem, de amikor elaludt, a mellékhatások igazán felerősödtek. Szívdobogást éreztem, görcsökbe rándult a testem, majd jött egy vakító fejfájás. Ott feküdtem magatehetetlenül, komolyan azt hittem, meghalok. Nem mertem kórházba menni, szóval ott szenvedtem a hotelszobában, míg órák múlva végre minden lecsillapodott”.

A pár a sorozatos kudarcok ellenére sem mondott le a swinger élményekről, Ben nyugodtan megengedi a feleségének, hogy akár két férfival is lefeküdjön, miközben ő nézi őket. Ben ugyanis nem hajlandó többé a kis kék pirula közelébe menni, így ha nem tud szexelni, akkor csak nézi, ahogy Amy kiélvezi a gyönyöröket.

