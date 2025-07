"Nem tudom, hogyan fogunk tovább menni" – Újra nagy bajban van a csontrákos Hanna családja

Ahogy arról lapunk korábban már többször beszámolt, a 8 éves bényei csontrákos Hanna hónapok óta szörnyű fájdalmakkal küzd. A gyermek már 5 éves kora óta küzd az Ewing sarcomával. Bár évekkel ezelőtt megműtötték, a gerincéről nem tudták teljesen eltávolítani a daganatot, így mikroszkopikus részek maradtak a testében, amelyek bármikor aktiválódhatnak. A család attól retteg, hogy Hannácska újra visszaesik. Ha ez nem lenne elég, most az édesapja is veszélybe került.

A csontrákos Hanna szörnyű fájdalmakkal küzd Fotó: Facebook/HanNapló

Hanna változatlanul nincs jól, nagyon fájnak a lábai és a mellkasa is. Volt egy mellkas CT-je is, ahol a tüdejében áttét gyanús képleteket találtak, de szerencsére nem nőnek. A kislány jobb lábfején, a külső talpélen egy nagy csomó éktelenkedik,ami borzasztóan fájdalmas is neki és emiatt a lábfejét is befelé fordítva tartja.

Hosszú hetek óta mellettem fekszik, egész éjjel ébren vagyunk, hajnal 4-5 óra körül egy picit el tud szunyókálni, de aztán ébren van és borzasztóan szenved. Annyira nehéz őt így látni. Nincs jól Hanna, látszik az arcán is, nem eszik, nincs étvágya, többször szól, hogy mérjem meg a lazát, mert úgy érzi, hogy nagyon lázas, de nem lázas, fázik, fájdalmai vannak!

– árulta el a kislány édesanyja, Krisztina.

Szülői konzultáción is jártak Hanna pszichológusánál, aki elmondta, hogy Hanna nagyon fáradt a fájdalmak miatt és nincs szomatotroph fájdalom zavara, valós fájdalmai vannak, amiket egyre nehezebben bír. A pszichológus a szülőknek megmutatta Hanna rajzát is, amiből a család a legrosszabbra gondol.

Megmutatták egy rajzát, amin a családot rajzolta le... Hanna furcsaságai miatt gondolunk valamire, de erről egyelőre nem szeretnék beszélni, mert mi teljes szívvel, lélekkel bízunk abban, hogy nem így lesz. Ennek ellenére próbálunk Hannának minél több boldog pillanatot szerezni és igyekszünk minél többet együtt lenni vele mindannyian, az egész család!

– folytatta.

Csontrákos Hanna családja nagy bajban van Fotó: Bors

A csontrákos Hanna állapota folyamatosan romlik

A kislányt egy neurológus is megvizsgálta, de sajnos onnan sem kaptak biztató eredményeket. Hannának egyik lában sem lehet kiváltani a mélyreflexeket és a bőrreflexeket sem, teljesen kiestek.

Ki kell deríteni, hogy mi az oka a reflexek kiesésének, ezért hétfőn ENG vizsgálatot fog Hannának csinálni, ami nem lesz kellemes, de így legalább tudni fogjuk, hogy a gerincfájdalma és a lábzsibbadása honnan jön.

– magyarázta Krisztina.