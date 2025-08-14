Balatoni kincseket kutat Bence, ő a magyar Gyűrűk ura!

Sokféle hivatás létezik, de a választás mindig nehéz, hiszen a legtöbben arra vágyunk, hogy olyan munkánk legyen, ami feltölt, örömet szerez és kihúzva magunkat azt mondjuk rá: igen, ez vagyok én! A 34 éves, többgyermekes apuka, Bárányos Bence nem akármilyen foglalkozást űz: ő az elveszett balatoni kincsek megtalálója.
Több mint 17 ezren követik nap mint nap Bence Facebook-oldalán, hogy épp milyen családi ereklyét sikerült felkutatnia. A fémkereső-búvárt olyan turisták, nyaralók és helyi lakosok riasztják, akik véletlenül elhagyták legbecsesebb tárgyukat – legyen szó ékszerekről vagy apró családi tárgyakról.
Nagy öröm, amikor segíthetek másoknak. A családok sokszor megkönnyezik, amikor megtalálom a tárgyaikat. Sokan ismernek engem a Balaton-part körül, van, aki a Gyűrűk urának hív! Előfordult, hogy 50-en, 100-an is végignézték, ahogy valakinek kikutatom a jegygyűrűjét. Egyszerre tapsolnak, ujjonganak, hogy sikerült!
– mesélte boldogan Bence a Borsnak.
Több mint 6 éve, 2019 óta hivatásos kincskereső a Balatonon. A vérében van, ám eleinte csak a gyermeki kutatóösztöne hajtotta, már 13 évesen a magyar tenger körül sertepertélt.
Kíváncsi voltam, hogy mit találok. Mi böki meg a lábamat a víz alatt? Egy kagyló vagy kincs? Ilyesmik jártak akkor a fejemben. Emlékezetes volt, amikor kicsi gyerekként egy ezüstgyűrűt találtam a fűben
– idézte fel a kezdeteket.
Több ezer családnak nyújtott már az évek során segítséget. Szárszóról indul naponta útnak: búvárruhát, fémkeresőt és jó adag kitartást visz magával. Ennyi kell csak hozzá, hogy mások arcára mosolyt csaljon, amikor egy elveszett ereklyét megtalál.
Ékszerek, kulcsok, szerszámok kerülnek elő, sőt még biciklit és egy aranyfogat is kivadászott már a vízből. Egy-egy csobbanás, strandolás is elég hozzá, hogy váratlanul nyoma vesszen a kedves tárgynak. Bence nemcsak egyszerűen ékszereket keres meg, azok, akik őt hívják, egy régi, fontos emléket veszítettek el. Sok történet meghatja a "Gyűrűk urát".
- Augusztus elején egy olyan személynek segítettem megtalálni az ékszerét, akinek az nagyon sokat jelentett, mert a szüleinek az ékszereiből olvasztották össze. Számára pótolhatatlan eszmei értéke volt ennek a tárgynak. Egy párnak pedig olyan jegygyűrűt kerestem meg, ami előzőleg az egyikük nagyszüleié volt – részletezte.
Az sem ritka, amikor drága telefonokat horgászik ki a vízből.
Aki a vízben elveszti a telefonját és felkeres engem, hogy segítsek, azért teszi, mert régi emlékek, fotók, telefonszámok – az egész élete rajta van, tőle függ és szüksége van rá. Vakon nem szoktam kutatni a Balatonban, ha a GPS be van kapcsolva a telefonon és pontosan tudom, hol keressem, búvárruhát húzok
– árulta el, kiemelve: előfordult, hogy azért keresett meg egy elmerült mobilt, mert a tulajdonosa csak azzal tudta az okosautóját elindítani.
Nemcsak a családok, hanem velük együtt ő is izgul, hogy sikerüljön az akciója.
- Lelkileg bennem van, hogy basszus, most visszakapja-e vagy sem a kedves tárgyat az illető. Mindannyian azért imádkozunk, hogy megtaláljam az elveszett ékszert – árulta el, azzal zárva: előfordult már, hogy valaki nem tudta őt megbízni, mégis segített, mert látta, hogy az illető számára mennyire fontos az a tárgy.
Olyan hely szinte nincs a Balaton körül, ahol ne lettem volna. Szívesen segítek, ha tudok
– mondta.
