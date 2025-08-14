Balatoni kincseket kutat Bence, ő a magyar Gyűrűk ura!

Sokféle hivatás létezik, de a választás mindig nehéz, hiszen a legtöbben arra vágyunk, hogy olyan munkánk legyen, ami feltölt, örömet szerez és kihúzva magunkat azt mondjuk rá: igen, ez vagyok én! A 34 éves, többgyermekes apuka, Bárányos Bence nem akármilyen foglalkozást űz: ő az elveszett balatoni kincsek megtalálója.

A háromgyermekes családapa hivatása, hogy mások elveszett kincseit felkutassa a Balatonnál / Fotó: Beküldött fotó

Gyerekként is kincset keresett

Több mint 17 ezren követik nap mint nap Bence Facebook-oldalán, hogy épp milyen családi ereklyét sikerült felkutatnia. A fémkereső-búvárt olyan turisták, nyaralók és helyi lakosok riasztják, akik véletlenül elhagyták legbecsesebb tárgyukat – legyen szó ékszerekről vagy apró családi tárgyakról.

Nagy öröm, amikor segíthetek másoknak. A családok sokszor megkönnyezik, amikor megtalálom a tárgyaikat. Sokan ismernek engem a Balaton-part körül, van, aki a Gyűrűk urának hív! Előfordult, hogy 50-en, 100-an is végignézték, ahogy valakinek kikutatom a jegygyűrűjét. Egyszerre tapsolnak, ujjonganak, hogy sikerült!

– mesélte boldogan Bence a Borsnak.

Bencét akkor riasztják a nyaralók, ha elhagyták a vízben az ékszerüket / Fotó: Beküldött fotó

Több mint 6 éve, 2019 óta hivatásos kincskereső a Balatonon. A vérében van, ám eleinte csak a gyermeki kutatóösztöne hajtotta, már 13 évesen a magyar tenger körül sertepertélt.

Kíváncsi voltam, hogy mit találok. Mi böki meg a lábamat a víz alatt? Egy kagyló vagy kincs? Ilyesmik jártak akkor a fejemben. Emlékezetes volt, amikor kicsi gyerekként egy ezüstgyűrűt találtam a fűben

– idézte fel a kezdeteket.

Bence egy jegyespár gyűrűit is felhozta a Balaton mélyéről. Ő "a Gyűrűk ura" / Fotó: Beküldött fotó

Több ezer családnak nyújtott már az évek során segítséget. Szárszóról indul naponta útnak: búvárruhát, fémkeresőt és jó adag kitartást visz magával. Ennyi kell csak hozzá, hogy mások arcára mosolyt csaljon, amikor egy elveszett ereklyét megtalál.

Emlékek, fontos tárgyak

Ékszerek, kulcsok, szerszámok kerülnek elő, sőt még biciklit és egy aranyfogat is kivadászott már a vízből. Egy-egy csobbanás, strandolás is elég hozzá, hogy váratlanul nyoma vesszen a kedves tárgynak. Bence nemcsak egyszerűen ékszereket keres meg, azok, akik őt hívják, egy régi, fontos emléket veszítettek el. Sok történet meghatja a "Gyűrűk urát".