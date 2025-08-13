"Imádom a titkos szexet a sógornőmmel - rossz testvért vettem el"

Egy férfi osztotta meg a történetét a neten. A nevét nem vállalta, mivel azt vallotta be, hogy viszonya van a saját sógornőjével.

Fotó: YAKOBCHUK VIACHESLAV / Shutterstock

"A titkos szex a sógornőmmel egyre jobb és jobb. Minden alkalommal, amikor ágyba bújunk, rájövök, hogy teljes szívemből szeretem és kedvelem őt – és hogy rossz testvért vettem el.

A szerelmemmel minden szinten kapcsolódunk egymáshoz: szexuálisan, érzelmileg és fizikailag is. Ő az, akiért mindig is rajongtam és imádtam. Bánom azt a napot, amikor elhagytam a tolakodó húga (a feleségem) miatt, és totál hülyét csináltam magamból.

A szerelmemmel évekkel ezelőtt, az egyetemen jártunk először. Mindketten szeretjük a zenét, és koncertekre és fesztiválokra jártunk szerte az országban. Tökéletesen összeillettünk, és imádtam őt. Minden azonban rosszul sült el, amikor a szebbik húgát kidobta a gazdag barátja, és féltékeny lett. Hirtelen magának akart engem. Flörtölni kezdett velem, és elcsavarta a fejem. Azt mondta, hogy szexi és dögös vagyok, és elpazaroltam magam az unalmas nővérére. Egy délután, amikor a barátnőm dolgozott, elcsábított.

Pánikba esve felhívott, hogy probléma van a lakásában. Amikor odaértem, rózsaszirmokat találtam a lépcsőn. Teljesen meztelenül bement a hálószobába, és rám köszöntött: „Szia!”. Csodálatos, vágytól teli szexünk volt, és még aznap beköltöztem hozzá. Nem sokkal később összeházasodtunk. Teljesen összetört szívvel és megalázva hagytam el az exemet. Rájöttem, hogy szörnyű hibát követtem el, amikor a nászutunkon az új feleségem lefeküdt egy pincérrel, és „kudarcnak” nevezett, mert nem volt elég pénzem pezsgőre.

Most már öt év telt el, és a volt barátnőmmel újra kapcsolatba léptünk. A szex még jobb, mint valaha, de hová menjünk ezzel, amikor a feleségem a legféltékenyebb, legbirtoklóbb és legkönyörtelenebb ember, akit valaha ismertem?"

A szakértő szerint ezek csak lopott pillanatok, örökké nem tudja titkolni a viszonyt a felesége elől, mert előbb-utóbb rájön az asszony. "Az igazság az, hogy soha nem kellett volna elhagynod az exedet és összeházasodnod a feleségeddel. Az egód győzött, és hagytad, hogy elcsábítson. Most megfizeted az árát.