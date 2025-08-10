Kathi BélaUkrajnaSziget 2025Otthon Start ProgramCurtis
„Légy inkább olyan, mint a nővéred” – Elege lett a 19 éves lánynak az állandó összehasonlításból

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 10. 17:30
Most úgy döntött kevesebbet beszél majd családjával, de nem tudja jó döntést hozott e.

Egy ikerpár egyik lánya megelégelte, hogy éveken át a testvéréhez hasonlították. A 19 éves nő most kevesebbet szeretne beszélni a családjával, és bár nehéz döntésnek tartja, úgy gondolja, ez jobb lesz neki.

 Elege lett a 19 éves lánynak az állandó összehasonlításból  (Fotó: Pexels)

Augusztus 4-én, hétfőn a tinédzser egy Reddit oldalon közzétett bejegyzésében kifejtette, hogy gyerekkorában folyamatosan extrovertált ikertestvéréhez hasonlították. Azt mondta, testvére élő példája volt annak, hogy kinek kellene lennie, de ő nem tudott mit kezdeni a jegyeivel, és nehezen barátkozott.

Találtam egy házat, ahol lakhatok, két jól fizető állásom van, és teljes mértékben el tudom tartani magam. A nővérem viszont az összes pénzét alkoholra költi, és nem hajlandó munkát vállalni, mert az zavarná a tanulmányait.

A bejegyzés szerzője elárulta, hogy csak azután tudta felülmúlni a nővérét tanulmányi téren, miután az egyetemen autizmust diagnosztizáltak nála. Elmagyarázta, hogy amikor megpróbálta megosztani az eredményeit a családjával, azt mondták neki, hogy maradjon csendben, nehogy felbosszantsa a húgát.

A család megvédte nővére alkohol- és drogfogyasztását, amit az egyetemen nehéz időszakának minősítettek, miközben őt azzal vádolták, hogy csalással szerzett jó jegyeket.

Továbbra is a 'Légy inkább olyan, mint a nővéred, és légy normális' narratívát erőltették. Ami a barátokat illeti, a nővérem minden este ivott és bulizott, míg én a szobámban tanultam. Dicsérték, hogy társaságkedvelő és kapcsolatokat épít... Eddig nem sok extrovertált barátot szereztem az életem során és apám ezt használja fel ellenem annak bizonyítékaként, hogy a testvérem jobb nálam. Az egész életem egy testvérrivalizálás volt, és most elegem van ebből.

A tinédzser elmondása szerint nehéz döntés volt „nagyon kevés kapcsolatot” tartani a családjával, de úgy érzi, ez szükséges ahhoz, hogy elkerülje a stresszt.

Ha azt akarják, hogy én legyek ő, akkor megkaphatják. Egy részem hatalmas bűntudatot érez, mert apám mindig azt állította, hogy ezt azért teszi, hogy én sikeres lehessek.

- mondta.

A bejegyzésre érkezett válaszok megpróbálták megnyugtatni a tinédzsert, hogy helyes döntést hoz, mivel az állandó hasonlítgatás negatívan befolyásolhatja a mentális egészségét - írja a People.

 

