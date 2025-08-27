A világ legdögösebb nagymamája fiatal fiút keres: "jó lenne, ha lépést tudna tartani velem"

Egy fitneszfanatikus nagymama egy fiatalabb férfit keres, aki lépést tud tartani vele. A 65 éves Lesley Maxwell kőkemény hasizmokkal és tökéletes alakkal büszkélkedhet. Gyakran azt hiszik, hogy 21 éves unokája, Tia testvére.
A lenyűgöző, 147 000 követővel rendelkező Instagram-felhasználó, Lesley – aki személyi edzőként is dolgozik – azt mondja, özönlenek az érdeklődő férfiak üzenetei. Most azonban a húszas éveikben járó férfiakra koncentrál, hogy lássa, ők is lépést tudnak-e tartani az intenzív életmódjával.
A What's the Jam-nek nyilatkozva Lesley azt mondta: „Legyünk őszinték, nagymama vagyok, de nem lassítok. A húszas éveikben járó fiatalabb férfiak tele vannak energiával, spontaneitással, és szeretik azokat a nőket, akik tudják, mit akarnak. A fiatalabbak tényleg tartják a tempómat, mind az edzőteremben, mind azon kívül” – tette hozzá. „Egy fiatal srác meg tudja dobogtatni a szívemet, és imádom az élethez való friss hozzáállásukat.”
Szerinte az idősebb férfiak már besavanyodtak, nem annyira pozitív a szemléletük, mint a fiatalabbaknak. Az idősebbeknek már sok a "batyujuk", nehezebben mozognak és lustábbak is, előnyben részesítik a saját kényelmüket. Lesley azt mondja, egy olyan férfit keres, aki friss szemlélettel tekint az életre. Hozzátette, hogy az önbizalom, valamint a fitnesz és az edzés iránti elkötelezettség kiemelt fontosságú a számára.
„Több szempontból is szeretem az erős férfiakat” – magyarázta. „Egy olyan férfi, aki elég magabiztos ahhoz, hogy idejöjjön hozzám, jó kiindulópont.”
Lesley hozzátette, hogy általában a húszas évei közepe és 40 év közötti férfiakat kedveli, hozzátéve, hogy a kor számára többnyire csak egy szám. De ragaszkodott ahhoz, hogy a kémiának a kezdetektől fogva meg kell lennie közöttük.
