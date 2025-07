„Jó nagy kár keletkezett!” - Haragosán is segített a sárándi viharhős – Fotók!

Az elmúlt 30 év legdurvább vihara söpört végig az országon július 7-én. A tomboló ítéletidő senkit és semmit nem kímélt: tűzgolyók cikáztak, fák törtek ketté. Sok helyen az áram is elment, és a tetőket is leszaggatta az orkánerejű szél. Sárándon is olyan volt, mintha eljött volna az apokalipszis. A falu házain keletkezett károkat Szőllősi Norbert kezdte helyrehozni a csapatával. Ingyen!

A vihar rengeteg család otthonán megtépázta a tetőt / Fotó: Facebook/PBL-Tech Kft.

Pusztító vihar Sárándon

Norbert és csapata Sáránd viharhősei! A tetőfedő cégvezér mindig is önzetlenül segített másoknak, ha tudott. A szíve Sárándért dobog most, hiszen a vihar jelentős károkat okozott a 4500 fős településen.

Én azért láttam már sok mindent, de ekkora szelet én még nem nagyon éltem át!

– idézte fel a Borsnak a családapa, kiemelve: a falu utcáin rémisztő pusztítással gázolt át az ítéletidő – fákat döntött ki, piaci bódékat pakolt arrébb a szél.

A községben sokak otthonát megtépázta a rossz idő. Ő ebben a nehéz helyzetben is a rászorulókra gondolt: a cége minden e heti munkáját félretette, hogy azoknak segítsen ingyen, akiknek nincs pénzük megcsináltatni a károkat.

Norbert négy alkalmazottjával három napon át – szerdától péntekig – járják a falut. Időseknek, egyedülállóknak és mozgáskorlátozottaknak tatarozzák a tetőt. Norberték Sáránd viharhősei! A közösségi oldalán tett közzé felhívást – jelenleg 30 családnak segítenek.

- Tudtam, hogy jó érzés segíteni, de ez nekünk nagyon felemelő volt. Most végre volt valami, amiben mi vagyunk a jók és ebben tudtunk segíteni. Szinte senki nem akarta elhinni, hogy ezt ingyen csináljuk. Mindenki meg akarta hálálni, de ez nem erről szól – vallotta be Norbert szerényen.

A viharhős Norbert annak a házaspárnak is segített, akik el akarták zavarni a gyerekeit / Fotó: Beküldött fotó

Segített a haragosainak is

A viharhősök szerdán 9 családhoz mentek el. A többi között egyedülálló, kétgyermekes anyának is nyújtottak segítséget. A sors különös fintora, hogy a férfi a korábbi haragosainak, egy idős házaspárnak is segített. A pár egy erdő széli játszótérnél él, és nem szeretik a gyerekzsivajt. Norbert gyerekeit korábban el akarták onnan zavarni – ám ő ennek ellenére is önzetlenül helyrepofozta az otthonuk tetejét.

Náluk elég nagy kár keletkezett. Az összes közül, akikhez aznap mentünk, az ő tetőjüket rongálta meg legjobban a vihar. Több helyen le volt csúszva a cserép a házon és a melléképületen is. A házban két helyen beáztak

– mondta, úgy folytatva: