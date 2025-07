Váci vasútállomáson próbálták elrabolni Beatrix kisfiát - petíció indult a közbiztonság javításáért

Minden anya egyik rémálmát kellett átélnie annak a váci nőnek, akit a vasútállomáson ért élete egyik legsokkolóbb élménye. Mint azt a Bors is megírta, Beatrix és ötéves kisfia július 6-án vasárnap, fényes nappal várakozott a helyi vasútállomáson, amikor egy zavarodott asszony lépett oda hozzájuk.

Beatrixot és kisfiát a váci vasútállomáson támadta meg egy elborult asszony. A sokkos édesanya szerint a városban már tarthatatlan állapotok uralkodnak Fotó: Google Maps

Támadás a váci vasútállomáson: petíció indult a helyi állapotok miatt

Bár Beatrix először azt hitte, hogy a nő csak pénzt akar, korántsem erről volt szó: a hajléktalannak kinéző nő ugyanis először csak meredten bámulta anyát és fiát, majd kisvártatva először szóban, majd fizikálisan is rájuk támadt.

Két perc után megkérdeztem: tessék, segíthetek valamiben? Mert ekkor már zavart a túl közeli jelenléte. Ő erre annyit mondott nekem kissé ingerülten, miközben a szája is rángatózott: Ez a kisfiú nem a tiéd! Nem is hasonlít rád, ezt nem vetted még észre?

- mesélte a Borsnak korábban Beatrix, aki azonnal fogta a holmiját és kisfiát, majd menekülőre fogta. Sajnos már késő volt. A nő ugyanis a jegypénztárakhoz is követte, aztán elállta az útjukat, végül pedig megtámadta őket: Beatrixnak egy hatalmas pofont kevert le, kisfiára pedig valósággal rávetette magát, olyannyira, hogy a három ember már a földön fekve küzdött.

- Annyira nem számítottam rá... azt hittem, piszkálódás vagy lökdösődés lesz - az itt sajnos mindennapos, és arra felkészültem. De hogy kapok egyet, a gyereket pedig a földre lerángatja... ezután valószínűleg azért, mert nem tudta elvinni tőlem, ráfeküdt a fiamra, a lábait keresztbe fonta rajta, a nyakát meg a két kezével szorította úgy, hogy az arcuk is összeért - mesélte még mindig sokkos állapotban az asszony.

Szerencsére nem vesztette el lélekjelenlétét, anyatigrisként védte és szorította gyermeke kezét. A tomboló ámokfutót végül csak négy ember tudta lerángatni a fulladozó kisfiúról, a nőhöz pedig később rendőrök érkeztek.

Kiderült az is, hogy a zavarodott asszony gondnokság és gyógyszeres kezelés alatt áll, már korábban is járt a rendőrségen, ahol azt állította: gyermekét elrabolták. Mint azt Beatrix is elmondta, az eset akár tragédiával is végződhetett volna, csupán a szerencsének, a lélekjelenlétének és a bátor segítőknek köszönhető, hogy nem lett nagyobb baj.