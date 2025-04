„Még nem volt olyan SMA-s, aki az állásra készült volna" – megérkeztek SMA Tomika eredményei

Ahogy arról lapunk korábban beszámolt, a budapesti Galó család újra Dubajban járt, SMA Tomika ugyanis kereken egy éve kapta meg az életmentő kezelést. A kisfiú komoly vizsgálatokon esett át, most pedig az eredmények is megérkeztek. A vizsgálatok is bizonyították: Tomika rengeteget fejlődött a génterápia óta.

SMA Tomika egy év alatt rengeteget erősödött Fotó: Facebook/SMA Tomika

Rengeteget erősödött a génterápia óta, szinte összehasonlíthatatlan. Azon is nagyon meglepődött mindenki, hogy mennyit nőtt 1 év alatt. Tényleg igazi nagyfiú lett.

– kezdte el mesélni a gyermek édesanyja, Hornischer Anikó.

Tomika nagyon ügyes volt mindenhol, bár az első kórházi látogatásuk alkalmával nagyon félt. Hiába nyugtatták, hogy nem fog fájni semmi, a szokásos vizsgálatok lesznek, csak akkor nyugodott meg, amikor visszatértek a szállásra.

Igen, azért tavaly itt nagyon sok olyan dolgon is keresztül kellett mennie, ami még egy felnőttnek is sok lett volna. De szerencsére a többi napon már önmaga volt, igazi cserfes, jókedvű.

– folytatta.

A fő kérdés, amiért kiutaztak, az a csípő műtét volt. A neurológus azonnal rávágta, hogy igen, műteni kell, de előtte elküldte őket egy csípő specialistához.

Vele még sosem találkoztunk, de egy nagyon kedves és alapos orvost ismertünk meg. Áttanulmányozta Tomika teljes kórtörténetét, nagyon alaposan megvizsgálta, átmozgatta. Biztosak voltunk benne, hogy ő is a mielőbbi műtétet fogja javasolni, de legnagyobb meglepetésünkre, türelemre intett minket.

– árulta el.

Az orvos szerint Tomika nagyon erős. Már nagyon sok nagyobb gyereket műtött és nem kapkodna. Szerinte a csont helyzete alig változott egy év alatt, nagyon kevés a romlás, és arra is kevés az esély, hogy a csont felülete gyorsan kopna, ami megnehezítené a későbbi műtétet.

Azt javasolta, hogy nézzünk szét nemzetközi szinten ennél is jobban. Összehív egy fórumot, ahol számos országból nézik majd meg Tomika röntgenjeit és a tapasztalataik alapján hozzunk majd döntést. Nagyon kíváncsiak vagyunk mi lesz a végeredmény. Nehéz ez, mert az orvosok is szinte vakon repülnek, hiszen a kezelések előtt nem volt olyan SMA-1-es gyermek, aki az állásra készült volna, így ez most egy teljesen új terület.

– zárta Anikó.