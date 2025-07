Nem létező rokonok temetésére kért ki szabadságot 21-szer, 680 ezret csalt ki munkahelyétől

Összesen 21 egy hamis búcsúztatásra kért ki temetési szabadságot az az Andrea Sirico, aki egy fogyatékkal élő diákokkal foglalkozó iskolában dolgozott. A 40 éves tanárnő egyszer a néhai vőlegényére hivatkozott, hatszor nagybátyjaira, hatszor nagynénjeire, kétszer a nagypapájára, egyszer a nagypapájának a szeretőjére, kétszer az unokatestvérére, egyszer az apósára és kétszer másik, fent nem említett rokonára hivatkozva kérte el magát. Kiderült azonban, ezek több alkalommal meg sem történtek.

A temetések több mint fele meg sem történt

Az amerikai szabályok szerint temetési szabadság 1-2 napra szól, amely során a dolgozó ugyanúgy megkapja fizetését, mintha ténylegesen dolgozna. Ezt használta ki Sirico is, aki így összesen majdnem 2 ezer dollárt, kb. 680 ezer forintot csalt ki munkahelyéről. Ehhez pedig bizony temetési meghívót is hamisított, ez buktatta le. Az áltemetések között ugyanis öt rokon neve teljesen olvashatatlanul volt írva. Ezt követően derült ki, a 21 búcsúból valójában csak 5 történt meg és az sem biztos, hogy Sirocco egyáltalán azokra elment.

A tanárnő ellen végül azért indult nyomozás, mert egy kollégájának feltűnt a gyanúsan sok temetési szabadság. Ő járt utána egy temetkezési vállalatnál az egésznek és így derült ki, az elhunytak valójában nem is léteztek vagy épp nagyon is élnek. Siricót tette miatt végül elbocsájtották, amelyet követően közölte, nem tudta, hogy vizsgálat folyik ellene. A jogtalanul eltulajdonított pénzt várhatóan vissza kell fizetnie, írja a New York Post.