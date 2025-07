Idegen eredetű objektum száguldott át a Naprendszeren? Tudósok megfejtették a rejtélyt

Egy új tanulmány szerint a 3I/ATLAS néven ismert titokzatos objektum a Tejútrendszer vastagabb, idősebb csillagokat tartalmazó részéből származhat, jóval a Naprendszer születése előttről. A Harvard fizikus professzora, Avi Loeb és doktorandusz hallgatója, Shokhruz Kakharov kiszámolták, hogy az objektum akár 800 millió évet is utazhatott, mielőtt elérte a Naprendszert.

A Naprendszeren át száguld a rejtélyes objektum.

Fotó: Pexels (Illusztráció)

A 19 kilométer széles 3I/ATLAS körülbelül 240 ezer km/h sebességgel halad, és jelenlegi pályája alapján december 17-én közelíti meg legjobban a Földet, de így is 223 millió kilométeres távolságban marad. A kutatók szerint az objektum minden jel szerint egy gigantikus üstökös, amely gázt és port bocsát ki, rövid farokkal kísérve mozgását – hasonlóan a 2019-ben észlelt 2I/Borisov nevű intersztelláris üstököshöz.

A 3I/ATLAS és társai, mint a 2I/Borisov és az 1I/Oumuamua, mind a Tejútrendszer belső részeiből származnak, olyan helyekről, amelyek közelebb fekszenek a galaxis központjához, mint a Nap. A Tejútrendszer egy lapos, forgó korong, amelynek vastagabb részeiben idősebb csillagok találhatók – itt születhetett ez az égi vándor is. Loeb professzor szerint a 3I/ATLAS az „idősebb generáció” tagja a kozmoszban, míg az Oumuamua csupán „kölyöknek” számít: fiatalabb, és furcsa viselkedése miatt még mindig felveti az idegen technológia lehetőségét is. Az 1I/Oumuamua 2017-ben lépett be a Naprendszerbe, és meglepő módon gyorsult, anélkül, hogy bármilyen üstökösaktivitást mutatott volna – ez sokak szerint kizárja a természetes eredet lehetőségét, írja a Daily Mail.