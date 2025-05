Hatalmas mérföldkő Galamb Alex életében: Ismét nagyot tett az ország kedvenc roma pékje

Mint arról a Borsban már többször olvashattak, Galamb Alex a pandémia idején a falujában élő szegény gyerekeket a házába invitálta, hogy megmutassa nekik, hogyan készül a kakaós csiga. Az ország kedvenc roma pékje maga is megtapasztalta, milyen nyomorban élni, de már általános iskolás korában elhatározta, hogy sikeres ember lesz belőle.

Galamb Alex folyamatosan tör előre Fotó:Bors

Maga kérte a befogadását a miskolci gyermekvárosba, ahol olyan, mások számára teljesen alapvető dolgokkal ismerkedett meg, mint az angol vécé.

Ma már saját házzal büszkélkedhet egy gyönyörű konyhával és fürdőszobával, miközben a feleségével három gyermeket nevel.

Jelenleg oktatóként dolgozik abban a szakiskolában, amelyben maga is elsajátította a pék szakmát, de ennyivel nem érte be, ezért felvételizett a tanítóképző szakra. Most tehát többszörösen is helyt kell állnia, hiszen családapaként, egyetemistaként, oktatóként és a Sütni Jó! Alapítvány vezetőjeként is vannak kötelezettségei. A Bors szerkesztőségével a minap boldogan közölte, hogy egy újabb fontos lépést tett a diploma felé: sikeresen teljesítette az egyik kötelező szakmai gyakorlatát.

Az egyik csoporttársammal, a szintén roma Robival megtartottuk életünk első olvasásóráját egy általános iskola 4. osztályában Sárospatakon. Az óra témája a magyar tenger volt

– mosolygott Alex, és hozzátette: örömmel töltötte el, ahogy a 10 éves gyerekek megmutatták nyiladozó értelmüket, ezért mindannyian kaptak ajándékba egy-egy Balaton-szeletet.



Galamb Alex szeretne másokon segíteni

Alex tisztában van vele, hogy a mélyszegénységben élők többsége vágyik a jobb életre, de sajnos nem mindegyikük érzi magában a késztetést, hogy előre törjön.

- Azt hiszem, én megengedhetem magamnak, hogy a "cigánykóma" kifejezést használjam. Ez azt jelenti, hogy valaki nyomorog, de ez önmagában nem ad neki elég ingert ahhoz, hogy felálljon. Neki van szüksége segítségre, hogy valaki felnyissa a szemét, és megadja neki a kellő segítséget. Én nagyon sokat kaptam a társadalomtól, ezért pedig életem végéig hálás leszek. Noha az én gyermekeim nem éheznek, mindig arra tanítom őket, hogy a nálunk sokkal szegényebbeket ne nézzék le, hanem amiben tudják, segítsék őket! - fejezte be Alex.