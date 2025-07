Te tudod mi a hangulatjelek titkos jelentése? Tedd magad próbára kvízünkkel!

Ma van az emojik világnapja. A hangulatjeleket még a 90-es években fejlesztették ki, a digitális térben való érzelmek kifejezése céljából. Mára már az interneten való kommunikáció egyik fő elemévé vált. Idősektől a fiatalokig mindenki beépítette csevegéseibe, azonban használatuk korosztályonként eltérhet. Összegyűjtöttük, a manapság leggyakrabban használt emojik titkos jelentését, aszerint hogy hogyan használják őket manapság.

Az emojik világnapja 2014 óta létezik Fotó: Unsplash

Honnan ered az emojik világnapja?

Az emojik világnapját minden évben július 17-én ünneplik. Ez a dátum onnan jön, hogy az egyik telefon gyártó cég a naptár funkciót ezen a napon vezette be, és ezt megörökítve, ebből emoji lett. Az emojik világnapját és az Emojipedia megalkotója Jeremy Burge kézenfekvőnek találta ezt a dátumot megjelölni hiszen az már eleve az emoji világ részese volt.

Az világnapján Orbán Viktor, Magyarország miniszter elnöke is megosztott egy videót Facebook-oldalán, melyben elárulja melyik a kedvenc digitális ikonja. Videóban a „mert pont ilyenek vagyunk” felütéssel a közösségi médiában is elterjedt zászló, zászló szívet jelölte meg első helyen.

Bár első ránézésre csak egyszerű képecskéknek tűnnek, sok hangulatjelnek másodlagos, titkos jelentése van, amit leginkább a közösségi médiában vagy üzenetváltásokban ismernek fel a beavatottak. Ki ne ismerné például a mosolygós arcok mögötti utalásokat. Az ugyanis sokat mondó, hogy az adott száj oldalra billen, vagy könnyek csordulnak ki a szeméből.

Azonban rengeteg más ikon is rendelkezik ilyen másodlagos jelentésekkel, olyanokkal is amire talán nem is számítanál.

Te mennyire ismered a hangulatjelek titkos jelentéseit? Teszteld tudásod emoji kvízünkkel!