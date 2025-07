„Beleszerettem a kollégámba, álmodozok róla, pedig mindketten házasok vagyunk”

Egy neve elhallgatását kérő nő arról számolt be, hogy már hat éve dolgozik együtt a kollégájával, aki hívjunk most Brett-nek, és akibe teljesen belehabarodott. Csakhogy, ha előrelépés történne, ez akkor is egy tiltott viszony lenne...

A nő próbálja kerülni a férfit.

Fotó: fizkes / Shutterstock

Ez egy olyan típusú vonzalom, amitől elpirulok, álmodozom, és nagyon idegesít. Tudom, hogy ez a plátói szerelem nem helyénvaló, és nem is viszonzott. Semmi szándékom sincs, hogy bármit tegyek az ügyben. Mindketten házasok vagyunk, és én szeretnék is az maradni.

- fogalmazott a nő. Bevallotta, az eddigi stratégiája az volt, hogy próbált minél kevesebb időt tölteni a férfivel, és igyekszik "nem bolondot csinálni magából". Már megváltoztatta a napi időbeosztását, hogy kevesebbet legyenek együtt. Ha üzleti útra mennek, akkor is inkább külön megy, hogy ne legyenek egész nap egy légtérben. Ám ezeket a lépéseket mint kiderült, Brett másként értelmezi.

Most viszont egy másik kolléga azt mondta, Brett azt hiszi, hogy haragszom rá, vagy valamit rosszul csinált – pedig ez nem igaz. Nagyon jó fej, mindig profi, és kiválóan végzi a munkáját. Nem akarom bántani az érzéseit, de eszem ágában sincs elmondani neki az igazat. Ha nem akarok felmondani vagy szabadságra menni, amíg túl nem jutok ezen, akkor mégis mit tehetnék?

- kért segítséget a feleség. A nypost.com szakértője szerint ha elmondaná Brettnek az érzéseit, az nemcsak kínos lenne, hanem nagyon szakszerűtlen is. Mint fogalmazott: