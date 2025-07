"A családban marad" - az unokatestvérével jött össze a nő, rettentő büszke rá

Egy nő a TikTokon arra buzdít, hogy minél többen jöjjenek össze a rokonaikkal, hogy "a családban maradjon", miután ő összejött az első unokatestvérével.

Fotó: TikTok

A TikTokon a Grimsbyben élő Faz és Ania vitát kavart, miután megosztották a világgal a kapcsolatukat. A 18 évesek állítólag első unokatestvérek, de azt állítják, hogy ez nem akadályozza őket. Már két hónapja együtt vannak, de a kapcsolatukat sokáig titkolniuk kellett, mivel rokonok.

Faz a TikTokon szállt be abba a kihívásba, hogy képekkel mutatják meg a párok, mióta vannak együtt. Így derült ki, hogy Faz és Ania szülei testvérek. Őszintén be is vallotta a fiú egy kérdésre, hogy sokáig titkolták a kapcsolatukat a család és a nyilvánosság előtt is. Faz unokatestvérét, Aniát a „szeretőjének” nevezte, sőt, még a „#Relationshipgoals” hashtaget is megosztotta.

A párt rengetegen támadják, betegnek tartják a kapcsolatot és a vonzódást, de ők azt mondják, kizárják az ilyen negatív hangokat. Mint mondják, jó, ha a "családban marad" a kapcsolat, nem látnak semmi kivetni valót abban, hogy egymásba szerettek. A kommentelők szerint azonban ez olyan, mint a vérfertőzés és sokan undorodnak az ilyen jellegű kapcsolatoktól.

Az Egyesült Királyságban nincs jogi akadálya annak, hogy unokatestvérek kapcsolatot létesítsenek, az Egyesült Államokban pedig a házasságok 10 százaléka rokoni kapcsolat - első vagy másod unokatestvérek frigye.