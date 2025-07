Mágnest fest a 16 éves Ricsi: betegsége ellenére sem mond le az álomnyaralásról

A Baján élő Ricsi, aki bár mozgásában korlátozott, mégis hihetetlen kitartással és kreativitással dolgozik azon, hogy megvalósítsa az álmát. Minden vágya, hogy néhány napot a Balatonnál tölthessen. Álomnyaralása finanszírozására saját készítésű mágnesekkel igyekszik pénzt keresni.

Mágnesfestéssel gyűjt Ricsi az álomnyaralásra. Fotó: Janity Adrienn / olvasói

Balatoni álomnyaralásra gyűjt

Ricsi egész életét kerekesszékben tölti egy születési rendellenesség miatt. Édesanyja, Janity Adrienn lapunknak elmondta, hogy fia agyának mozgásközpontjában keletkezett sérülés miatt nem tud járni és beszélni. Kézügyességének és kreativitásának azonban ez sem szabhat gátat.

A hűtőmágnesek árulásának története három évvel ezelőtt kezdődött, amikor karácsonyra Ricsi és anyukája együtt kezdtek el karácsonyfadíszeket festeni.

Először csak játéknak indult. Vettem egy kifestőkészletet és azt festegettük

- nyilatkozta Adrienn, Ricsi édesanyja. Környezetük pozitív visszajelzésein felbátorodva elhatározták, hogy megpróbálják eladni az alkotásokat. Így született meg a mágnesgyártás ötlete is. Hamarosan húsvéti, majd nyári minták is készültek, a kis családi vállalkozás pedig egyre nagyobb népszerűségnek örvendett.

Ricsi gipszből készíti a mágneseket, melyeket akril festékkel fed be. Fotó: Janity Adrienn / olvasói

Elég sok vásárló volt kezdetben és gondoltuk, hogy egy kis zsebpénzt is tud gyűjteni ezzel.

Ricsi édesanyja szerint volt már olyan vevő is, aki 50, vagy akár 100 mágnest is rendelt. A megkeresések főként Baján történnek, de a Facebookon keresztül is sok érdeklődő talált rájuk. A cél most egy balatoni nyaralás, ahova tavaly csak egy napra tudtak eljutni. A fiúnak nagyon tetszett és idén már szeretne több napot is eltölteni a magyar tenger partján. A nő elmondása szerint a gyűjtés jelenleg körülbelül félúton tart.

Ez a történet nem csupán egy nyaralásról szól. Ricsi és édesanyja példát mutatnak kitartásból, szeretetből és abból, hogyan lehet a nehézségeket is kreativitással és összefogással leküzdeni. Munkájuk és történetük sokak számára inspirációt jelenthet, hogy a legnehezebb helyzetekben is van lehetőség a reményre és az örömre