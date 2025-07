Áll a bál, az utolsó pillanatban le kellett fújni az Air India halálos áldozatának temetését

Az Air India repülőgép-szerencsétlenség egy halálos áldozatának a családja kénytelen volt lemondani a temetést, mert a légitársaság állítólag rossz holttestet juttatot el hozzájuk, vissza az Egyesült Királyságba. Úgy tudni, elrontották a halálra ítélt járaton tartózkodó brit áldozatok egy részének hazaszállítását. A The Sun azt írja, az „összekevert” emberi maradványokat, amelyek egynél több áldozat testrészeiből álltak, állítólag egy koporsóba tették, mielőtt az Egyesült Királyságba szállították volna.

Fotó: AFP

A megdöbbentő állítások azután kerültek napvilágra, hogy egy halottkém megpróbálta ellenőrizni a hazaszállított brit áldozatok személyazonosságát a gyászoló családok által adott DNS-minták összehasonlításával. Emiatt most magas szintű vizsgálatot indítottak Londonban és Indiában is. Eddig két téves személyazonosságról érkezett hír, de további esetek is előfordulhatnak.

Mint ismert, a halálraítélt Air India 171-es járatán tartózkodó utasok – egy kivételével – meghaltak, miután a gép orvostanhallgatók kollégiumába csapódott az indiai Ahmedabadban, miközben a London Gatwick repülőtérre tartott. Összesen 53 brit állampolgár tartózkodott a repülőgép fedélzetén, köztük az egyetlen túlélő, Vishwash Kumar Ramesh, aki a 11A ülésen ült.

Bár néhány áldozatot már el is hamvasztottak vagy eltemették őket Indiában, legalább 12 brit áldozat maradványait hazaszállították. A rokonok pedig DNS-mintákat adtak azonosítás céljából.

Senki sem nézte meg a maradványokat. Nem engedték. Csak annyit mondtak, hogy ’Ő az édesanyád vagy az édesapád’, és adtak nekünk egy papírt, amin egy azonosító szám volt. Higgyük el nekik. Borzalmas, hogy ez megtörténhetett, de mit tehetett bárki?

- fogalmazott az egyik gyászoló család.

Az indiai hatóságok azt állították, hogy június 28-ig mind a 260 halálos áldozat személyazonosságát sikerült megerősíteni – a brit halálos áldozatok maradványait pedig az Air India szállította vissza az Egyesült Királyságba.