"Sírtak, hogy ezt nem hiszik el" - 90 éves házaspár életét mentették meg a viharhősök

Én most Klark Kentnek, Supermannek érzem magam! Ha így fogna össze más is, az égvilágon semmi gond nem lenne. Hihetetlen erőt adtak nekem, akiken segítettünk, olyan erőt, amitől kész Supermennek érzem magam. Szerintem én is adtam vissza nekik ebből, és hátha mások is, nehéz helyzetben úgy cselekszenek, mint mi.