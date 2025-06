"Perverznek tartanak, mert még mindig szoptatom a lányom – szerintük már felnőtt nő"

Nem csak azért ér rengeteg támadás egy fiatal édesanyát, mert még mindig szoptatja hároméves kislányát, de azért is, hogy mindezt ország-világ előtt teszi, pontosabban a saját TikTok-oldalán, ahol már több mint 700 ezer kedvelést gyűjtött be tartalmaival. Annyi bizonyos: nem épp hétköznapi, hogy valaki egy ilyen korú kislányt szoptasson, azonban az azért erős túlzás, hogy az anyuka emiatt "pedofil lenne", ahogy azt többen kijelentik a világhálón, ahogy az is, hogy a gyerkőcöt "felnőtt nőnek" nevezik... Tény: a 22 éves influenszer anyuka, Madison Simpson nem teszi zsebre, amit sok kommentelőtől kap lánya, Amaya nevelése kapcsán.

Madison Simpson úgy érzi, joga van addog szoptatni a kislányát, ameddig csak akarja. Amaya egyébként ezen a felvételen még csak egyéves Fotó: TikTok

Azt ugyanakkor az Egyesült Államokban, Indianában élő Madison is beismeri, hogy valami félrecsúszott a nevelés során, miután már megpróbálta leszoktatni a hároméves Amayát a szoptatásról, de a kislány ilyenkor mindig olyan nagy hisztit rendez, hogy az anyuka végül megadja magát. "Úgy érzem, túl hosszú ideig húztuk ezt, és már szeretném visszakapni a testemet! Ennek ő most nem nagyon örül, de valamikor meg kell történnie" – jelentette ki az édesanya, akinek van egy négyéves gyermeke is. Azt is felfedte: a trollok miatt sokat sír, sőt, van, amikor ki sem mer lépni a lakásból.

Az emberek nem értik, hogy négy-, egyes országokban hétéves korig is lehet szoptatni. Megbámulnak, nagyon csúnya nézéseket kapok. És online még rosszabb. Ez a gyermekem döntése, hogy mikor hagyjuk abba, és az enyém, nem pedig az övék

– magyarázta, hozzátéve: a sok támadás ellenére a következő gyermekét is sokáig szoptatja majd, ha úgy alakul.

Madison egyébként nem csak a szoptatással akasztotta ki a követőit és a netezőket. Jó pár megosztó gyermeknevelési módszeréről is beszámolt ugyanis. Elárulta többek közt, hogy a kicsik annyit tévéznek és annyi időt töltenek a képernyő előtt, amennyit csak akarnak, emellett azt is esznek, amit akarnak, ő semmit nem kényszerít rájuk – írja a The Sun. Az anyuka (sokak nemtetszését kiváltva9 abba se szól bele, a gyerkőcök mikor fekszenek le. "Jellemzően úgy 11 felé fekszenek le" – mondta el.