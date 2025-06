Tragédiába torkollott a családi nyaralás: Rejtélyes körülmények között hunyt el az apuka

Egy édesapa tragikus módon életét vesztette, miután ittas viselkedése miatt leszállították a repülőgépről, és elválasztották a családjától. Halálának megrázó hírét csak akkor fedezték fel, amikor édesapja Törökországba utazott, hogy kiderítse, mi történt vele.

Hozzátartozóival teljesen megszakadt a kapcsolata a családapának, miután leszállították a gépről (Képünk illusztráció) Fotó: Forrás: Shutterstock

Ben Crook, a 32 éves kétgyermekes apa szeptember 23-án utazott el Törökországba párjával, Jess Jenkinsszel és gyermekeikkel. A repülőúton azonban a férfi viselkedése katasztrófába torkollott, ugyanis alkohol és kokain hatása alatt kiabálni kezdett egy légiutas-kísérővel, majd összetörte saját és partnere telefonját is. Végül a landolás után Crookot leszállították a gépről, és elválasztották a családjától.

Jenkins a gyerekekkel taxival ment a szállodába, Crook viszont sosem érkezett meg. Szeptember 25-én 2:15-kor Crook meghalt a kórházban, ahová azután került be, hogy valahonnan lezuhan. Halálának hírét azonban családja csak akkor tudta meg, amikor édesapja Törökországba utazott, hogy fia után kutakodni kezdjen.

A boncolás súlyos sérüléseket állapított meg, köztük koponyatörést, medencetörést, agysérülést, horzsolásokat és vágásokat. A toxikológiai vizsgálat kokaint, alkoholt, ketamint és cocaetylent mutatott ki a szervezetében. Ezek közül a ketamint valószínűleg már kórházi kezelés során adták be neki. A boncolást végző orvos, Dr Majid Rashid október 22-én megállapította, hogy a halálát egy esésből eredő tompa trauma okozta, illetve koponya- és medencetörés.

Egy bíróságon felolvasott nyilatkozatban, amelyet Caroline Saunders vezető halottkém ismertetett, Jenkins elmondta, hogy férje már a repülőtérre érkezés előtt elkezdett inni, és a vámmentes üzletben vásárolt alkoholt, hogy azt a szállodában fogyasszák el. A feleség elmondása szerint partnere idegesen repült, de felszállás előtt még beszélgettek és viccelődtek, majd a repülés során Crook viselkedése megváltozott. A férfi kábítószer fogyasztásáról szólva Jenkins elmondta, hogy partnere alkalomszerűen használt kokaint, kizárólag akkor, amikor ivott.

A család, miután megérkezett több üzenetet is kapott ismeretlen emberektől a férfi állapotával kapcsolatban. Egy török házaspár arról számolt be, hogy szeptember 24-én látták őt, elmondásuk szerint a férfi reszketett, majd az ő telefonjukról írt egy barátjának. Később olyan üzenetek is érkeztek, melyek fotókat tartalmaztak, amelyeken Ben a földön feküdt egy épület tövében.