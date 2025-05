Így vált brutális baleset áldozatává Veszprém közkedvelt motorosa - százak gyászolják Attilát

Igazi fekete napként vonul be a veszprémi motorostörténelembe május 28-a (szerda). Ezen a napon ugyanis népszerű és közkedvelt motorostársukat ragadta magával a halál, méghozzá egy szörnyű baleset miatt. Információink szerint a több évtizedes motoros tapasztalattal a háta mögött hajtó R. Attila éppen Szőcs és Nyirád között járt, amikor összeütközött egy autóssal, a 7317-es út kereszteződésénél. A helyszínen lévők szerint a férfi egyenesen hajtott a motorral, amikor egy nyugdíjas sofőr kikanyarodott a kereszteződésből.

A veszprémi motorosok összetörten gyászolják Attilát Fotó: freepik.com

Motorosok százai gyászolják Attilát

Azonnal segítséget hívtak, a mentősök rögtön a helyszínre rohantak, és hosszú időn keresztül próbálták újraéleszteni a motorost, akihez még mentőhelikoptert is riasztottak, azonban az érkező szemtanúk látták, hogy a lehető legrosszabb következett be: a férfi életét vesztette.

- Személyautó és motorkerékpár karambolozott a Veszprém vármegyei Nyirád közelében, a 7317-es úton, a 7315-ös út elágazásánál. Az ajkai hivatásos tűzoltók áramtalanítják a járműveket. A 7317-es utat teljes szélességében lezárták a baleset helyszínén, ahova mentőhelikopter is érkezett - mondta az eset után, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

Attila halála nem csak a szeretteit és az ismerősöket rázta meg, hanem az egész veszprémi motorosközösséget is, ugyanis a férfi aktív tagjuk volt, a környéken mindenki ismerte a mosolygós, barátságos motorost.

A Bors úgy tudja, hogy a 60 éves városlődi férfi buszsofőrként dolgozott, de emellett évtizedek óta motorozott már, nemrégiben vette új gépét, azt a BMW motort, amivel végül végzetes útjára indult.

Pár hete még Horvátországban járt az ikonikus motorral.

A férfit most százak gyászolják, köztök a Veszprémi Motoros Egyesület is, amelynek tagja volt. Az egyesület most szívszorító búcsúval köszönt el társától.

Nehéz szavakba önteni, amit igazán mondanánk, amit érzünk, ami megmagyarázhatatlan számunkra is... Közhelyek és elcsépelt kifejezések nélkül tudatjuk veletek, hogy elvesztettük egy Motoros Társunkat, R. Attilát, apát, férjet, jóbarátot

- közölte posztjában a Veszprémi Motoros Egyesület. Mint mondták, nem akarnak ítélkezni, hiszen mindenki hibázhat, azonban elsődleges információik szerint a tapasztalt motoros halálát egy figyelmetlen autós okozhatta.

A rendelkezésünkre álló információk szerint egy figyelmetlen autós okozta a balesetet, melynek Attila lett a vétlen áldozata

- szögezték le szomorúan.

Társai igazi motoroshoz méltó végtisztességet szeretnének barátjuknak.

Attilát motoros kíséretben szeretnénk utolsó útján búcsúztatni

- szögezték le.

A baleset pontos körülményeit a rendőrség jelenleg is vizsgálja.