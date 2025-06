Elfogadhatatlan: meghalt egy fiatal nő, mert 7 órát kellett várni a mentőkre

Egy 32 éves ausztrál nő, Christina Lackmann tragikus körülmények között vesztette életét, miután túl sok koffeint fogyasztott – és a mentő csak több mint hét óra múlva érkezett ki a segélyhívás után. A fiatal nő, aki rákkutatónak készült, áprilisban hívta a segélyhívót, miután összeesett lakásában és szédülésre, zsibbadásra panaszkodott.

A koffein-túladagolás tünetei azonnal jelentkeztek.

Fotó: Perfect Wave / Shutterstock

Christinát végül holtan találták fürdőszobájában. A halottkém szerint, ha hamarabb kapott volna segítséget, nagy eséllyel túlélhette volna a koffeinmérgezést. A segélyhívás során a nő nem említette, hogy koffeintablettát vett be, így a hívást „nem sürgős” kategóriába sorolták. Christina többször nem válaszolt a visszahívási kísérletekre, a mentők pedig két alkalommal is máshoz lettek irányítva. Végül 3 óra előtt néhány perccel jutottak be a lakásába – több mint 7 órával az első hívás után. A boncolás során a vérében rendkívül magas, halálos szintű koffein-koncentrációt mutattak ki. A lakásában nem találták meg a koffeintablettákat, de egy e-mail alapján aznap rendelt az iHerb oldaláról ilyen készítményt. A halottkém szerint a mentők késlekedése „elfogadhatatlan” volt. Az éjszaka során az Ambulance Victoria járműveinek több mint 80%-a kórházak előtt vesztegelt, és nem tudtak időben reagálni a sürgős hívásokra.

A tragédia után az egészségügyi hatóságok belső vizsgálatot indítottak, és azóta több változást is bevezettek a rendszerben. A cél az, hogy csökkenjen az úgynevezett „ramping”, vagyis amikor a mentők nem tudják leadni a betegeket azonnal a túlterhelt sürgősségi osztályokon. Christina halála mély nyomot hagyott az egész országban – újabb tragikus példa arra, milyen végzetes lehet a mentők késlekedése és a túlterhelt egészségügyi rendszer, írja a Daily Mail.