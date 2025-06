Ez történt Galamb Alex kislányával - Az ország kedvenc roma pékje nem lehetett jelen

Galamb Alex a nyomorból küzdötte fel magát az erős középosztályba. Az ország kedvenc roma pékje tinédzserként maga kéredzkedett be a miskolci gyermekvárosba. Előtte bukdácsolt az iskolában, de kellő kitartással megszerezte a pék-cukrász képesítést, leérettségizett, most pedig a Tokaj-Hegyalja Egyetem tanítószakos hallgatója. Sok évig egy cukrászdában dolgozott, de jelenleg a jövő szakembereit oktatja az egykori iskolájában.

Az ország kedvenc roma pékja egyetemre jár Fotó: Olvasói

Az ország kedvenc roma pékje nem ismer lehetetlent



Alex a pandémia idején nem bírta nézni, ahogy a falujában, Hernádnémetiben élő gyerekek az utcán csavarognak, ezért behívta őket a házába, hogy megmutassa nekik, hogyan készülnek a péksütemények. A „szakkör” egyre népszerűbb lett, és azóta is 20 helybéli kisdiák jár hozzá rendszeresen. A fiatal pék arra is odafigyel, hogy a kis pártfogoltjai az iskolában is teljesítsenek. Elvárja tőlük, hogy mindenki hozza ki magából a lehető legjobb eredményt.

- Csakis a munka révén lehetünk megérdemelten sikeresek, a gyerekeknek pedig a tanulás a munkája. Mindig elmondom nekik, hogy én is éltem mélyszegénységben, de az akaraterőmnek és a gyermekváros segítségének köszönhetően ma már nem kell nyomorognom. Ha nekem sikerült tisztességes szakmát tanulnom, mindenki másnak is sikerülhet – mesélte Alex a Borsnak.

A pék ma már egy boldog, háromgyermekes családapa. Örömmel tölti el, hogy a szeretteinek sikerült nyugodt körülményeket teremtenie. A hétvégén azonban Alex kénytelen volt kihagyni egy fontos eseményt.

Galamb Alex kislánya elssőáldozó lett Fotó: Olvasói

- Vanessza lányom vasárnap volt elsőáldozó. Az egyik egyetemi vizsgára már korábban jelentkeztem, mint megtudtam az ünnepség időpontját, és már nem lehetett változtatni. Sajnálom, hogy így alakult, de ebből is tanultunk valamit: a kötelességeinket mindig szem előtt kell tartanunk – mondta a roma pék.

Alexnek ebben a félévben még nyolc vizsgája van hátra az egyetemen, szerdán pedig ő vizsgáztat gyakorlati tárgyakból a szakiskolában.